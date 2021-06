Olympia 2021: Auch Dominic Thiem startet nicht in Tokio

Dominic Thiem will doch erst 2024 um olympisches Gold spielen, dann allerdings im Stade Roland Garros in Paris. Auf die Reise nach Tokio verzichtet die österreichische Nummer eins.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.06.2021, 22:40 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem verzichtet auf einen Start in Tokio

Kein Olympia 2021 für Dominic Thiem. Am selben Tag, an dem die Zusammenarbeit des 27-Jährigen mit der KOSMOS-Gruppe von Gerard Piqué bekannt gemacht wurde, gab Österreichs Nummer eins den Verzicht auf einen Start in Tokio bekannt. Damit verschiebt sich die olympische Premiere von Thiem auf 2024. Dann finden die Spiele in Paris statt - und das heißt für die Tennis-Cracks: im Stade Roland Garros.

Die Saison 2021 sei bislang nicht nach Wunsch verlaufen, so Thiem auf Instagram. Aber er arbeite sich Schritt für Schritt an seine Bestform heran - und möchte natürlich versuchen, seinen US-Open-Titel zu verteidigen. In der kommenden Woche steht aber zunächst einmal der Auftritt beim ATP-Tour-250-Turnier in Mallorca auf Rasen an.

Thiems Absage für Olympia erfolgte nur wenige Stunden nach jener von Rafael Nadal. Der Spanier zog sich aber auch gleich aus dem Turnier in Wimbledon zurück. Das will Dominic Thiem selbstredend aber angehen. Was danach kommt, ist offen bzw. aus dem Team Thiem noch nicht kommuniziert. Optionen etwa wären Starts in Hamburg und/oder in Ktzbühel.