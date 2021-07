Olympia 2021 live: Alexander Zverev vs. Nikoloz Basilashvili im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 um den Einzug in das Viertelfinale. Das Match gegen Nikoloz Basilashvili gibt es ab ca. 06:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 19:37 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev geht als Favorit in sein Achtelfinale

Bislang war im Einzel kurzes Anschwitzen angesagt für Alexander Zverev: In Runde eins überrollte der Deutsche Veteran Yen-Hsun Lu, danach sah auch Daniel Elahi Galan gegen Zverev kein Licht. Nun könnte mit Nikoloz Basilashvili die erste richtig schwierige Aufgabe kommen - denn der Georgier hat in diesem Jahr schon zwei Turniere gewonnen. in Doha und in München.

Zverev kann in dieser Hinsicht mithalten. Seine beiden Turniersiege trugen sich aber eine (Acapulco) bzw. zwei (Madrid) Kategorien über den 250ern von Basilashvili zu.

Zverev vs. Basilashvili - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Alexander Zverev gegen Nikoloz Basilashvili gibt es ab ca. 06:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.´

