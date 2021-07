Olympia 2021: Medvedev besiegt Hitze und Fognini, Koepfer raus

Daniil Medvedev hat bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio das Viertelfinale erreicht. Dominik Koepfer dagegen ist ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2021, 06:35 Uhr

© Getty Images Von der Hitze gezeichnet: Fabio Fognini und Danill Medvedev

Nach dem zweiten Satz ihres Achtelfinal-Matches in Tokio gönnten sich Daniil Medvedev und Fabio Fognini erst einmal eine längere Pause. Nachdem Medvedev den ersten Satz glatt für sich entschieden hatte, schaffte der Italiener im zweiten Durchgang ein überraschendes Comeback. Das allerdings bei ihm und bei seinem Gegner einiges an Kräften verschlang. Dabei schien es dem deutlich jüngeren Russen mehr an die Substanz zu gehen als Fognini.

Nach der Rückkehr auf den Center Court setzte sich aber der Favorit durch: Daniil Medvedev gewann mit 6:2, 3:6 und 6:2. Fognini konnte einen frühen Rückstand nicht mehr wettmachen, vergab im siebenten Spiel mehrere Breakchancen zum möglichen Comeback. Danach gab er seinen Aufschlag noch einmal ab, beschloss das Match mit einem Doppelfehler.

Nächster Gegner des Weltranglisten-Zweiten Medvedev wird Pablo Carreno Busta sein. Der Spanier gewann sein Achtelfinale nach einem knappen ersten Satz gegen Dominik Koepfer mit 7:6 (7) und 6:3. Damit ist Alexander Zverev der letzte verbliebene Deutsche im Einzel-Tableau. Zverev tritt später am Mittwoch gegen Nikoloz Basilashvili aus Georgien an.

