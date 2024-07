Olympia 2024: Angelique Kerber kämpft sich ins Achtelfinale

Angelique Kerber hat beim Olympischen Tennisturnier in Paris mit einem Dreisatz-Erfolg über Jaqueline Adina Cristian den Sprung ins Achtelfinale geschafft.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 14:35 Uhr

© Getty Images

Noch ist die Tennis-Karriere von Angelique Kerber nicht zu Ende: Die Deutsche, die nach den Olympischen Spielen in Paris ihre so erfolgreiche aktive Laufbahn beenden möchte, setzte sich in der zweiten Runde ebendort trotz einiger enger Momente nach 2:16 Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6, 6:4 gegen die Rumänin Jaqueline Adina Cristian durch.

Im Achtelfinale geht es für die Ex-Weltranglisten-Erste nun gegen die an 16 gereihte Kanadierin Leylah Fernandez, die die Spanierin Cristina Bucsa in zwei Sätzen aus dem Wettbewerb nahm. Die Olympiazweite von 2016 ist die letzte deutsche Spielerin im Einzelwettbewerb, im Doppel wird sie zudem an der Seite von Laura Siegemund antreten.

Auf dem kleinen Court 14 zeigte Kerber wie schon beim überraschenden 7:5, 6:3-Erfolg gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka in der ersten Runde eine starke Leistung, agierte gegen die unbequem zu spielende Cristian hochkonzentriert. Die 26 Jahre alte Rumänin, Nummer 57 der Welt, wurde von Kerber auf weite Wege geschickt. Doch im zweiten Satz drehte sich das Spiel, Kerber musste bis an ihre Grenzen gehen. Und hatte letztlich das bessere Ende für sich.