Olympia 2024: Angelique Kerber überzeugt gegen Leylah Fernandez auf ganzer Linie

Mit einer richtig guten Leistung setzte sich Angelique Kerber im Achtelfinale des Olympischen Tennisturniers in Paris gegen die Kanadierin Leylah Fernandez durch.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 30.07.2024, 17:05 Uhr

Angelique Kerber versüßt sich weiterhin ihren letzten Turnierauftritt ihrer Karriere und hält die Medaillenträume am Leben: Die Kielerin konnte bei den Olympischen Spielen in Paris auch ihre Achtelfinal-Aufgabe in Person von Leylah Fernandez (Kanada) mit Bravour lösen. Am Ende hieß es 6:4, 6:3 für die ehemals Weltranglisten-Erste. Im Viertelfinale geht es für die dreifache Grand-Slam-Siegerin entweder gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro oder die Chinesin Qinwen Zheng.

Kerber hatte kurz vor dem Beginn der Sommerspiele verkündet, dass sie nach Olympia ihre Profikarriere nach 21 Jahren beenden wird. In Paris ist die 36-Jährige noch mit Laura Siegemund im Doppel am Start, dort bestreitet das Duo sein Auftaktmatch am Dienstagnachmittag gegen die Britinnen Katie Boulter und Heather Watson.

Nur 24 Stunden nach ihrem kraftraubenden Dreisatzsieg gegen die Rumänin musste Kerber erneut in der Mittagshitze ran. Gegen die 14 Jahre jüngere Fernandez, die das einzige Duell mit Kerber im Achtelfinale der US Open 2021 in einem dramatischen Match gewonnen und erst im Finale gegen die Britin Emma Raducanu verloren hatte, zeigte sich Kerber aber von Beginn an voll auf der Höhe, spielte wie in besten Zeiten. Nach 1:25 Stunden verwandelte sie ihren zweiten Matchball.