Olympia 2024: Anna Karolina Schmiedlova wirft Barbora Krejcikova aus dem Rennen

Wimbledon-Gewinnerin Barbora Krejcikova musste sich im Viertelfinale des Olympischen Damen-Wettbewerbs der Slowakin Anna Karolina Schmiedlova geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 16:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Das Olympische Tennisturnier in Paris schreibt im Damen-Wettbewerb neben dem Märchen um Angelique Kerber eine weitere beeindruckende Geschichte: Mit Anna Karolina Schmiedlova steht die Weltranglisten-67. bereits im Halbfinale. Die Slowakin bezwang in der Runde der letzten Acht die Tschechin Barbora Krejcikova deutlich mit 6:4, 6:2. Krejcikova hatte vor etwa einem Monat das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon für sich entschieden.

Schmiedlova hatte sich in der zweiten Runde gegen die Nummer 14, Beatriz Haddad Maia, mit 6:4, 6:4 durchgesetzt und nahm im Achtelfinale ebenso überraschend die auf vier gereihte Italienerin Jasmine Paolini aus dem Turnier. Die 29-Jährige aus Kosice trifft im Semifinale auf die Siegerin der Partie zwischen Marta Kostyuk (Ukraine) und Donna Vekic aus Kroatien.

Die Ostslowakin konnte in ihrer Karriere drei WTA-Tour-250-Turniere gewinnen (Katowice und Bukarest 2015, Bogota 2018). Ihr bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier war das Achtelfinale bei den French Open im vergangenen Jahr.