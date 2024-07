Olympia 2024: Auch Struff/Koepfer scheitern im Viertelfinale von Paris

Die zweite deutsche Doppel-Paarung im Viertelfinale der Olympischen Spiele in Paris, Dominic Koepfer und Jan-Lennard Struff, ist ebenfalls ausgeschieden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 18:33 Uhr

Kein Erfolgserlebnis für die deutschen Tennis-Doppel im Viertelfinale der Olympischen Spiele in Paris: Nachdem am frühen Nachmittag bereits Kevin Krawietz und Tim Pütz die Segel streichen mussten, verloren am frühen Abend auch Dominik Koepfer und Jan-Lennard Struff in der Runde der letzten acht Paarungen: Der Schwarzwälder und der Warsteiner mussten sich dem australischen Gespann Matthew Ebden und John Peers mit 6:7 (2), 6:7 (4) geschlagen geben.

Krawietz/Pütz hatten gegen die Tschechen Tomas Machac und Adam Pavlasek das Nachsehen. Mit 6:3, 1:6 und 5:10 im Champions-Tiebreak verpassten der Coburger und der Frankfurter sowohl das Halbfinale als auch ein mögliches Duell mit den Spaniern Carlos Alcaraz und Rafael Nadal.