Olympia 2024: Auger-Aliassime wirft Medvedev im Achtelfinale raus

Der unter neutraler Flagge startende Daniil Medvedev unterliegt im Viertelfinale des olympischen Tennisturniers in zwei Sätzen dem Kanadier Felix Auger-Aliassime und verabschiedet sich damit komplett aus dem Rennen um die Medaillen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 18:34 Uhr

© Getty Images Mit dem Sieg gegen Daniil Medvedev steht Felix Auger-Aliassime im Viertelfinale bei Olympia.

Gestern ging es für Daniil Medvedev noch relativ leicht von der Hand. In der Zweitrunden-Partie gegen den Österreicher Sebastian Ofner konnte es sich der Russe noch erlauben, seinen Gegner phasenweise mitspielen zu lassen, hatte aber beim glatten Zweisatz-Sieg immer das Zepter in der Hand.

Gegen den an Nr. 11 gesetzten Felix Auger-Aliassime war der Weltranglisten-5. komplett gefordert. Nach ausgeglichenem Beginn konnte sich Auger-Aliassime mit einem starken Endspurt in Form von drei Spielgewinnen in Folge den ersten Durchgang sichern. Im zweiten Akt gaben sich beide Protagonisten bei eigenem Service keine Blöße und verlegten damit die Entscheidung in den Tiebreak. Dort schaffte der 28-jährige Medvedev das erste Mini-Break zum 4:3, musste aber anschließend drei Punkte hintereinander abgeben und musste seinem 23-jährigen Gegner nach dem zweiten Matchball zum 6:3, 7:6 (5)-Erfolg nach 2:16 Stunden gratulieren.

Im Viertelfinale sieht sich der Weltranglisten-19. aus Kanada dem Sieger der Begegnung zwischen Francisco Cerundolo aus Argentinien gegen dem an Nr. 6 gesetzten Casper Ruud aus Norwegen gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau bei Olympia