Olympia 2024: Carlos Alcaraz verspricht seinen Fans Gold

Carlos Alcaraz geht zuversichtlich in das Endspiel der Olympischen Spiele 2024 gegen Novak Djokovic in Paris.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.08.2024, 21:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Hat da jemand "Gold" gesagt? Carlos Alcaraz ist für das olympische Finale zuversichtlich

Ältere Radsportfreunde werden sich daran erinnern: Eddie Merckx hatte in den 1970er-Jahren den Beinamen „Der Kannibale“. Weil er unersättlich in Sachen Siege war. Dieses Prädikat ist in diesem Jahr an Tadej Pogacar weitergewandert. Der Slowene hat die Konkurrenz mit sechs Etappensiegen ungefähr ebenso genervt wie Carlos Alcaraz die Kollegen auf der ATP-Tour mit den Titeln in Roland-Garros und in Wimbledon.

Eine Einzel-Medaille bei seinen ersten Olympischen Spielen hat Alcaraz nach seinem glatten Erfolg gegen Félix Auger-Aliassime jedenfalls schon sicher. Und im Interview mit Alex Corretja in seiner Muttersprache ließ der Schützling von Juan Carlos Ferrero keinen Zweifel daran, welche es werden soll: Er werde Gold liefern, so Alcaraz.

Damit würde er in die Fußstapfen von Rafael Nadal treten, der ja 2008 in Peking das Einzel-Turnier gewonnen hat. Die Doppel-Auftritte mit Nadal haben die Massen begeistert, aber nichts Zählbares eingebracht.

Legendäre Duelle zwischen Alcaraz und Djokovic

Und nun geht es morgen also gegen einen Mann, der sich selbst kaum einen Titel vom Teller nehmen lässt: Novak Djokovic. Der Serbe hat erstmals ein Halbfinale bei Olympia gewonnen. Und das vor allem ab Mitte des zweiten Satzes sehr überzeugend gegen Lorenzo Musetti.

Die Bilanz zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic ist nach sechs Begegnungen ausgeglichen. Das jüngste Treffen in Wimbledon ging recht klar an Alcaraz. In Erinnerung ist aber auch das Halbfinale von Roland-Garros 2023 geblieben: Da überkamen den Spanier nach dem Satzausgleich Krämpfe, die die Sache für Novak Djokovic hinten raus recht gemütlich werden ließ.

Gemütlich wird es am Sonntag im Endspiel für keinen werden. Den gespielt wird ja im Best-of-Three-Format. Und da darf man sich keine Schwäche leisten. Werde gegen Novak Djokovic. Und auch nicht gegen Carlos Alcaraz. Dieses Finale ist wirklich der krönende Anschluss der Tennis-Wettbewerbe in Paris.