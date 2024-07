Olympia 2024: Coco Gauff steigt fulminant ein

Coco Gauff, bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 an Position zwei gesetzt, ist mit einem 6:3 und 6:0 gegen Ajla Tomljanovic in das Einzel-Turnier eingestiegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 20:46 Uhr

© Getty Images Coco Gauff ist fulminant in das olympische Tennisturnier gestartet

Guter Start von Coco Gauff in das olympische Tennisturnier in Paris 2024. Die US-Amerikanerin hatte mit Ajla Tomljanovic nur im ersten Satz leichte Probleme, gewann aber nach nicht einmal 80 Minuten Spielzeit sicher mit 6:3 und 6:0. In Runde zwei trifft Gauff auf Maria Lourdes Carle, die gegen Tatjana Maria kein einziges Spiel abgab.

Von den weiteren Favoritinnen zeigte auch Maria Sakkari gegen Danka Kovinic beim 6:0 und 6:1 eine starke Leistung. Marty Kostyuk gewann gegen Lulu Sun, die zuletzt in Wimbledon überrascht hatte, sicher mit 6:4 und 6:3. Auch Kostyuks Landsfrau Elina Svitolina steht in Runde zwei.

Etwas überraschend ausgeschieden ist Mirra Andreeva, die vor wenigen Tagen in Iasi ihren ersten WTA-Titel geholt hatte. Andreeva verlor gegen Magda Linette mit 3:6 und 4:6.

Mit Jessica Pegula, die mit Gauff im Doppel an Position eins gesetzt ist, und Ema Navarro sind zwei weitere US-Amerikanerinnen mit glatten Auftaktsiegen gestartet.