Olympia 2024: Die Hüfte! De Minaur kann gegen Struff nicht antreten!

Alex de Minaur kann aufgrund einer Verletzung bei den Olympischen Sommerspielen in Paris nicht im Einzel antreten. Damit bekommt Jan-Lennard Struff einen neuen Gegner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 10:29 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur kann in Paris im Einzel nicht antreten

De Minaur kämpft weiterhin mit Hüftproblemen, wegen derer er schon auf sein Wimbledon-Viertelfinale gegen Novak Djokovic verzichten musste. Der Australier wird nun nur im Doppel an der Seite seines Kumpels Alexei Popyrin antreten.

Damit wird Jan-Lennard Struff gegen einen Doppelspieler antreten, der mit einem Einzel-Einsatz gar nicht gerechnet hat. So ging es etwa Matthew Ebden oder Robin Haase, die überraschend noch ins Einzel-Feld gerutscht sind.

Alex de Minaur war in Paris an Position fünf gesetzt. Vor ihm hatten schon Hiolger Rune, Hubert Hurkacz oder Andy Murray ihre Teilnahme am Einzel bzw, an Olympia insgesamt abgesagt.