Olympia 2024: Djokovic gegen Nadal als potenzieller Zweitrunden-Kracher

Die Auslosung für die Olympischen Sommerspiele in Paris haben einen möglichen Zweitrunden-Kracher zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal ergeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2024, 12:09 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Novak Djokovic könnten in Paris 2024 in Runde zwei aufeinander treffen

Na, bumm: Sollte Novak Djokovic gegen Matthew Ebden gewinnen (daran bestehen wenige Zweifel) und auch rafael nadal gegen Marton Fucsovics (das wird schon haariger), dann träfen die beiden Legenden schon in der zweiten Runde der Olympischen Spiele in Paris aufeinander. Und das auf dem Court Philippe-Chatrier, wo sich die beiden schon so viele Klassiker geliefert haben.

Geht es nach der Setzliste, müsste sich Djokovic durchsetzen. Und träfe im Viertelfinale auf Stefanos Tsitsipas. Ebenfalls in der oberen Hälfte fidnet sich Alexander Zverev wieder, der in der Runde der letzten acht gegen Taylor Fritz ran müsste. Zverev beginnt gegen den Spanier Jaume Munar.

French-Open- und Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz startet an Position zwei gesetzt. Und hätte gemäß Papierform Alex de Minaur als Gegner im Viertelfinale. Daniil Medvedev würde gegen Casper Ruud drankommen.