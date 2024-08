Olympia 2024: Djokovic holt mit Sieg gegen Alcaraz das lang ersehnte Gold

Novak Djokovic hat die letzte Leerstelle in seiner unglaublichen Karriere gefüllt. Der Serbe gewann erstmals olympisches Gold. In einem fantastischen Match gegen Carlos Alcaraz und mit 7:6 (3) und 7:6 (2).

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.08.2024, 17:12 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic jubelt im Stade Roland-Garros bei den Olympischen Spielen 2024

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Serena Williams hatte auf der Ehrentribüne ihren Platz neben IOC-Präsident Thomas Bach eingenommen, Sharon Stone ließ sich dieses Endspiel ebenso nicht entgehen wie auch nicht Amélie Mauresmo, die Turnierdirektorin der French Open.

Und die Ehrengäste sahen wie auch die übrigem Fans einen starken Beginn von Novak Djokovic. Der an Position eins gesetzte Serbe konnte aber im vierten Spiele ebenso drei Breakbälle nicht nutzen wie Alcaraz im fünften. Es entwickelte sich ein dramatisches Match, in dem Alcaraz beim Stand von 4:4 fünf Chancen auf ein Break nicht nutzen konnte. Djokovic wiederum vergab im zwölften Spiel einen Satzball. Also musste ein Tiebreak entscheiden. Und da hatte der 24-malige Major-Champion mit 7:3 die Nase vorne. Alleine dieser Satz, vielleicht der beste des gesamten Jahres, nahm 92 Minuten in Anspruch.

Djokovic und Alcaraz mit höchster Intensität

Diese Intensität ließ im zweiten Akt kaum nach. Auch nicht von den Tribünen - wo die Fans beider Spieler sich ebenfalls ein ausgeglichenes Match lieferten.Im neunten Spiel führte Alcaraz bei eigenem Aufschlag mit 40:0. Und Djokovic kam, wie schon zuvor gegen Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti in ähnlichen Situationen, wieder zurück. Aber Alcaraz ist eben mindestens einen Schritt weiter als Tsitsipas und Musetti - und stellte doch noch auf 5:4.

Breakchancen gab es indes keine. Und also ging es wieder in ein Tiebreak. Novak Djokovic begann mit einem unglaublichen Vorhand-Cross-Winner. Den er zum 3:2 gleich noch einmal auspackte. Wenige Augenblicke später stand es 5:2. Und Alcaraz war als Aufschläger unter Zugzwang. Aber nach einer Rückhand ins Netz hatte Novak Djokovic vier Matchbälle. UNd gleich den ersten verwandelte Djokovic mit einem Vorhand-Winner.

Djokovic reihte sich damit in eine illustre Runde ein: Denn vor ihm ist es nur Stefanie Graf, André Agassi, Serena Williams und Rafael Nadal gelungen, alle vier Majors und Olympia im Einzel zu gewinnen.

Die Bronzemedaille wurde schon am gestrigen Samstag vergeben. Und da hatte sich Lorenzo Musetti in drei Sätzen gegen Félix Auger-Aliassime behaupten können. Der Kanadier fährt dennoch mit Edelmetall nach Hause: Auger-Aliassime belegte mit Gabriela Dabrowski im Mixed den dritten Platz.