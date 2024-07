Olympia 2024: Djokovic, Nadal und der letzte Tanz

Rafael Nadal und Novak Djokovic treffen in der zweiten Runde der Olympischen Sommerspiele 2024 aufeinander. Es spricht einiges dafür, dass dieses 60. Duell auch das letzte der beiden Legenden werden wird.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 19:04 Uhr

© Getty Images 2008 in Peking hat Rafael Nadal Novak Djokovic im Halbfinale geschlagen

Wer sagt denn, dass es wirklich der letzte Tanz ist? Nun: Novak Djokovic war nach dem Erreichen der zweiten Runde bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 so frei. Er hoffe, so Djokovic nach seinem mühelosen Auftakterfolg gegen Doppel-Spezialist Matthew Ebden, dass es noch einmal zum Treffen mit Rafael Nadal kommen würde. Dem wohl letzten.

Davon wollte der Spanier nun nichts wissen. Schon gar nicht nach dem hart erkämpften 6:1, 4:6 und 6:4 gegen Marton Fucosvics. Nadal ist noch nicht bereit, ein baldiges Ende seiner Karriere zu akzeptieren. Da mögen Schulter oder Hüfte oder beides auch noch so lästig sein. Schließlich hat er ja auch für die US Open genannt.

Djokovic hat gegen Nadal knapp die Nase vorne

Jetzt aber Paris, der Court Philippe-Chatrier mit Novak Djokovic als Gegner. 2022 haben die beiden genau dort im Viertelfinale ihr 59. Duell ausgetragen. Es war wie so oft ein bemerkenswertes. Djokovic gab zunächst den Ton an, reichte Nadal den kleinen Finger, der riss das Match an sich. Und gewann wenige Tage später zum 14. Mal den Titel am Bois de Boulogne.

Insgesamt hat Novak Djokovic die Nase mit 30:29 vorne, ein Ausgleich von Nadal wäre eine Überraschung. Zwar hat auch Djokovic mit Verletzungsproblemen zu kämpfen - der Serbe ist bei Olympia aber an Position eins gesetzt. Nicht ohne Grund.

Bei Olympia haben sich die beiden Legenden schon einmal gesehen: 2008 in Peking gewann Rafael Nadal auf dem Weg zur Goldmedaille knapp in drei Sätzen. Und trug damit auch sein Scherflein dazu bei, dass Djokovic als einzigen großen Titel noch nie bei Olympischen Spielen gewonnen hat.