Olympia 2024: Djokovic und Alcaraz zeigen sich gnädig

Novak Djokovic und Carlos Alcaraz haben ohne Probleme die jeweils erste Hürde bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris gemeistert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2024, 16:37 Uhr

Novak Djokovic hat mit Matthew Eben leichtes Spiel gehabt

Anfang des zweiten satzes seiner unerwarteten Begegnung mit Novak Djokovic in der ersten Rudne von olympia 2024 in Paris bot Matthew Ebden einem Zuschauer an, für ihn weiterzuspielen. 6:0 und 2:0 stand es zu diesem Zeitpunkt für Djokovic. Doppel-Spezialist Ebden war ja nur als Altenrate ins Einzel-Feld gerutscht. Ein kleines Erfolgserlebnis gönnte der an Position eins gesetzte Serbe seinem Gegner aber doch - und gewann “nur” mit 6:0 und 6:1.

In Runde zwei könnte es zum Klassiker gegen Rafael nadal kommen. Wenn der Spanier fit ist. Und zum Auftakt gegen Marton Fucsovics gewinnt.

Etwas ruhiger ließ es Carlos Alcaraz gegen Hady Habib angehen. Der regierende French-Open- und Wimbledon-Champion gewann aber sicher mit 6:3 und 6:1.

Diese beiden Partien waren auch die einzigen auf der Männerseite, die am Samstsg bis Mitte des Nachmittags ausgetragen werdne konnten. Denn der Regen hat Paris noch fest im griff.