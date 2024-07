Olympia 2024: Nadal ist wieder auf dem Platz- Hoffnung auf Olympia-Teilnahme zurück

Große Sorge um Rafael Nadal: Der Spanier musste sein gestriges Olympia-Vorbereitungstraining absagen. Der Goldmedaillensieger aus 2008 habe einen Rückschlag erlitten- die Olympiateilnahme wackelt. Heute schien es Nadal immerhin etwas besser zu gehen, stand er doch zusammen mit Carlos Alcaraz wieder auf dem Trainingsplatz.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 26.07.2024, 20:23 Uhr

Rafael Nadal ist zurück auf seinen Lieblingsplatz in Paris, um noch einmal bei Olympia anzugreifen. Und das in der Einzel- und in der Doppelkonkurrenz. Im Doppel will der 22-fache Grand-Slam-Champion zusammen mit Carlos Alcaraz aufschlagen, ein besseres Duo ist schwer zu finden. Am Mittwoch absolvierte der 38-jährige das erste Training bei den Olympischen Spielen- alles verlief gut. Am Donnerstag dann die Schocknachricht: Nadal sagte die geplante Trainingseinheit mit Alexander Zverev ab. Grund sei eine Verletzung im linken Oberschenkel, die dem Spanier zu schaffen machte. Trainer Carlos Moya äußerte sich gegenüber dem Radiosender Onda Cero ebenfalls wenig zuversichtlich : „Ich kann nicht versichern, ob Nadal spielen wird."

Heute dann ein kleiner Hoffnungsschimmer: Nadal steht wieder auf dem Center Court in Paris, zusammen mit Carlos Alcaraz. Der Goldmedaillengewinner selbst postete Fotos von seiner heutigen Trainingssession auf Instagram, auf denen er mit dem jungen Wimbledon-Sieger rumalbert. Einzig der Verband an seinem linken Oberschenkel verrät die Beschwerden des 38-jährigen.

Keine endgültige Spielzusage Nadals- Folgt der Spanier Murrays Weg?

Gegenüber dem Evening Standard sagte Carlos Moya:" Ich kann nicht sicher sagen, dass Nadal spielen wird. Wir wollen im 48 Stunden geben, um zu sehen inwiefern er sich verbessern und erholen kann. Wenn alles normal und gut läuft, wird er am Samstag auf den Platz springen." Der King of Clay müsste bereits morgen in der Doppelkonkurrenz an den Start gehen. Wenn er sich gut genug fühlen sollte, würde seine Einzel-Olympiareise am Sonntag gegen Marton Fucsovics beginnen, bei Gewinn könnte der Potenzielle Zweit-Runden-Gegner Novak Djokovic heißen. Vielleicht endscheidet sich Nadal aber auch für die Strategie die Sir Andy Murray eingeschlagen hat und konzentriert sich nur auf sein legendäre Doppelpaarung "Nadalcaraz".

Der Topgesetzte Novak Djokovic freut sich in jedem Fall schon auf eine mögliche Begegnung zwischen den zwei Legenden. “Es wäre aufregend gegen Nadal zu spielen. Ich fühle mich besser vorbereitet als vor Wimbledon", sagte der Serbe. Es wäre das 60. Aufeinandertreffen der beiden Tennismaestros.