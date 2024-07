Olympia 2024: Fünf Matchbälle abgewehrt! Drama-König Andy Murray im Doppel weiter!

Andy Murray und daniel Evans sind auf dramatische Art und Weise in die zweite Runde des Doppel-Wettbewerbes bei den Olympischen Spielen 2024 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 21:14 Uhr

Andy Murray darf in Paris 2024 noch mindestens einmal antreten

Zwei Goldmedaillen hat Andy Murray in seiner unglaublichen Karriere ja schon im Einzel gewonnen. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass in Paris 2024 noch eine dazukommt. Aber an Drama und Emotionen war das 2:6, 7:6 (3) und 11:9 von Murray an der Seite von Daniel Evans gegen Taro Daniel und Kei Nishikori kaum zu überbieten.

Nachdem Murray und Evans den zweiten Satz im Tiebreak gewonnen hatten, lagen sie im Champions-Tiebreak bereits mit 4:6 zurück. Und gewannen anschließend sieben Punkte in Folge.

Murray hatte sich spät aus dem Einzel in Paris abgemeldet, das Doppel-Turnier gemeinsam mit Evans wird das letzte seiner Laufbahn überhaupt sein.In der zwieten Runde treffen die beiden Briten entweder auf die belgische Paarung Joran Vliegen und Sander Gille oder die Lokalmatadoren Arthur Fils und Ugo Humbert.

Bereits am Samstag hatten sich Carlos Alcaraz und Rafael Nadal mit einem Sieg über das an Position fünf gesetzte Paar Maximo Gonzalez und Andres Molteni einen Platz in der zweiten Runde gesichert.