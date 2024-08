Olympia 2024: Halbfinale! Alcaraz mit mühevollem Sieg gegen Paul

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:3 und 7:6 (7) gegen Tommy Paul in das Halbfinale der Olympischen Sommerspiele 2024 eingezogen. Dort geht es entweder gegen Casper Ruud oder Félix Auger-Aliassime.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.08.2024, 17:07 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz bleibt in Paris auf Medaillenkurs

Das war nicht einfach für Carlos Alcaraz - vor allem nicht im zweiten Satz, wo der Spanier gegen Tommy Paul schon mit einem Break zurücklag. Aber am Ende war es dann doch der spanische Favorit, der mit einem 6:3 und 7:6 (7) gegen Tommy Paul in das Halbfinale von Paris 2024 einzog.

Alcaraz hatte ja die Enttäuschung über das Aus an der Seite von Rafael Nadal am gestrigen Mittwoch zu verdauen, wurde im ersten Durchgang seiner Favoritenrolle aber gerecht. Tommy Paul dagegen hat auch nach dem Aus im Einzel noch eine Medaillenchance - er spielt später an diesem Donnerstag mit Taylor Fritz um den Einzug in das Halbfiinale im Doppel.

In der Vorschlussrunde bekommt es Alcaraz morgen entweder mit Casper Ruud oder Félix-Auger Alisssime zu tun. Und gilt auch in dieser Partie in jedem Fall als Favorit.