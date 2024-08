Olympia 2024: Iga Świątek darf sich mit Bronze trösten

Topfavoritin Iga Swiatek hat sich mit einem 6:2, 6:1 gegen Anna-Karolina Schmiedlova aus der Slowakei Bronze bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gesichert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2024, 16:31 Uhr

Iga Świątek in Roland-Garros bei den Olympischen Spielen

Besser Bronze als Blech. Das mag sich Iga Swiatek, die gestern im Halbfinale des olympischen Tennisturniers in Roland-Garros gegen Qinwen Zheng überraschend mit 2:6 und 5:7 verloren hatte, gedacht haben. Und also besiegt Swiatek mit Anna-Karolina Schmiedlova eine Spielerin, mit der niemand im kleinen Finale gerechnet hatte, mit 6:2 und 6:1.

Schmiedlova hatte auf dem Weg ins Endspiel mit Jasmine Paolini und Barbora Krejcikova zwei der Mitfavoritinnen besiegt. Der große Lauf der Slowakin blieb am Ende aber unbelohnt. Im Match um Bronze ging die Außenseiterin früh mit einem Break in Führung - danach dreht Swiatek aber so richtig auf, gab nach dem Ausgleich zum 2:2 nur noch ein Spiel ab.

Iga Swiatek ist damit die erste Tennisspielerin aus Polen, die bei Olympia eine Medaille holt. Auch bei den Männern ist dies bislang noch niemandem gelungen.

Das große Finale bei den Frauen bestreiten dann morgen Donna Vekic und eben Qinwen Zheng. Gesucht wird die Nachfolgerin von Belidna Bencic, die 2020 in Tokio Gold geholt hatte. Bencic hatte im Endspiel in der japanischen Hauptstadt Marketa Vondrousova besiegt.