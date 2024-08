Olympia 2024: Iga Świątek fliegt gegen Qinwen Zheng raus

Iga Swiatek hat bei den Olympischen Spielen in Paris den Einzug ins Endspiel verpasst. Die Weltranglisten-Erste unterlag Qinwen Zheng mit 2:6 und 5:7.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.08.2024, 14:04 Uhr

Qinwen Zheng wirkte kein bisschen müde nach ihrem Marathon-Sieg gegen Angelique Kerber am Mittwoch. Im Gegenteil: Die Chinesin bestimmte von Beginn an das Tempo gegen die hohe Favoritin aus Polen. Zheng schaffte gleich ein Break, Swiatek glich aus. Nach dem 2:2 zog Zheng so richtig an, gewann vier Spiele in Folge und also den ersten Satz.

Danach nahm sich Swiatek eine kleine Auszeit in der Umkleide. Und kam wie verwandelt zurück. Die Polin führte schnell mit 4:0. Leistete sich dann aber wieder eine Auszeit - Zheng holte beide Breaks auf, kam wieder auf 3:4 heran. Und wehrte danach mehrere Chancen ihrer Gegnerin zum neuerlichen Break ab.

Swiatek zeigte Nerven, gab ihren Aufschlag zum 5:6 ab. UNd konnte eine letzte Chance zum Comeback nicht nutzen. Qinweun Zheng dagegen verwandelte ihren ersten Matchball. Und fügte der Branchenprima deren erste Niederlage seit 2021 in Roland-Garros zu.

Im zweiten Halbfinale, das heute Abend ausgetragen wird, treffen Anna-Karolina Schmiedlova und Donna Vekic aufeinander.