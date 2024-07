Olympia 2024: Iga Swiatek trotz Durchhänger ungefährdet im Semifinale

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat dank einer Aufgabe von Danielle Collins das Halbfinale der Olympischen Spiele in Paris erreicht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 19:09 Uhr

© Getty Images

Ausnahme-Athletin Iga Swiatek steht beim Olympischen Damen-Tennis-Turnier in Paris bereits im Halbfinale: Die Weltranglisten-Erste profitierte von einer verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Kontrahentin Danielle Collins aus den USA. In der Runde der letzten Acht musste die 30-Jährige aus Florida nach 2:04 Spielzeit und dem Spielstand von 1:6, 6:2, 1:4 und 15:30 frühzeitig gen Netz schreiten.

In der Vorschlussrunde wird sich die Polin mit der Chinesin Qinwen Zheng messen müssen, die am Mittnochnachmittag in einer dramatischen Dreisatz-Partie die Karriere von Angelique Kerber beendet hat.

Obwohl Swiatek im zweiten Satz eine Schwächephase hatte, die die Nummer acht des Turniers produktiv nutzen konnte, wäre ihr Sieg wohl auch ohne die verfrühte Aufgabe ihrer Gegnerin nicht gefährdet gewesen. Zu drückend war die Überlegenheit der fünffachen Grand-Slam-Siegerin während Collins am Ende der Partie Probleme mit ihrer Bauchmuskulatur andeutete.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 war die Westslawin bereits in Runde zwei an Paula Badosa gescheitert.