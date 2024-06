Olympia 2024: Jannik Sinner schlägt auch in der Doppel-Konkurrenz auf

Jannik Sinner wird bei den Olympischen Spielen in Paris in zwei Wettbewerben starten. Neben dem Einzel startet der Weltranglistenerste auch in der Doppel-Konkurrenz - an der Seite von Lorenzo Musetti.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.06.2024, 18:45 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bestreitet in Paris zwei Wettbewerbe

Jannik Sinner wird bei den Olympischen Spielen 2024 in (mindestens) zwei Wettbewerben aufschlagen. Wie der italienische Tennisverband am Freitag mitteilte, wird der Weltranglistenerste sowohl in der Einzel- als auch in der Doppel-Konkurrenz an den Start gehen.

Im Paarlauf wird Sinner an der Seite von Lorenzo Musetti nach einer Medaille jagen. Ursprünglich hätte der 22-Jährige mit Lorenzo Sonego ein Duo bilden sollen, der Turiner konnte sich allerdings nicht für das Großereignis qualifizieren. Neben Sinner/Musetti gehen für Italien im Doppel Andrea Vavassori und Simone Bolelli auf Medaillenjagd.

Im Einzel werden sich neben Sinner und Musetti noch Matteo Arnaldi und Luciano Darderi versuchen. Die größten Chancen auf eine Medaille hat dabei naturgemäß der amtierende Australian-Open-Champion, der zuletzt bei den French Open im Halbfinale gegen den späteren Sieger Carlos Alcaraz in fünf Sätzen verloren. Auch die Olympischen Spiele werden auf der Anlage von Roland Garros ausgetragen.

Nach wie vor offen ist, wer für Italien in der Mixed-Konkurrenz an den Start geht. Dass Sinner auch diesen Wettbewerb bestreitet, scheint eher unwahrscheinlich. Das olympische Tennisturnier findet vom 27. Juli bis 4. August auf Sand statt.