Olympia 2024: Jetzt amtlich - Alcaraz und Nadal starten im Doppel!

Nun ist es fix: Carlos Alcaraz und Rafael Nadal werden bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gemeinsam im Doppel an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 15:14 Uhr

© Getty Images Nun definitiv ein Paar bei Olympia: Carlos Alcaraz und Rafael Nadal

Die Spatzen haben es zwar längst von den Dächern gepfiffen, aber seit heute steht es auch offiziell fest: Carlos Alcaraz und Rafael Nadal werden bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gemeinsam im Doppel antreten. Für Nadal geht es da um die zweite Goldmedaille im Doppel nach 2016 in Rio de Janeiro. Damals hatte er mit Marc Lopez im Endspiel die beiden Rumänen Florin Mergea und Horia Tecau in drei Sätzen besiegt. 2008 hat Nadal in Peking auch Gold im Einzel geholt.

Gespielt wird bekanntlich im Stade Roland-Garros. Dort hat Alcaraz am Sonntag erstmals den Titel bei den French Open geholt. Rafael Nadal hat insgesamt 14 Mal auf dem Court Philippe-Chatrier am Finalsonntag triumphiert.

Die große Frage ist, ob die beiden Spanier vor den Spielen in Paris noch einmal gemeinsam antreten wollen. Anbieten würde sich dafür das ATP-Tour-500-Turnier am Hamburger Rothenbaum. Zuvor allerdings wird Carlos Alcaraz auf Rasen spielen. Angepeilt sind zwei Titelverteidigungen: zunächsz beim Klassiker im Queen´s Club, danach in Wimbledon.

Im Einzel werden in Paris für Spanien neben Alcaraz und Nadal Pablo Carreno Busta und Alejandro Davidovich Fokina antreten.