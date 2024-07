Olympia 2024 live: Alexander Zverev vs. Alexei Popyrin im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des olympischen Tennisturniers in Paris 2024 auf Alexei Popyrin. Das Match gibt es ab ca. 18:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 20:10 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Zverev vs. Popyrin 7:5, 4:1 Souveränes Aufschlagspiel von Zverev. Viermal kann sein Gegner den Return nicht im Feld unterbringen. Zverev vs. Popyrin 7:5, 3:1 Zverev schlägt eine Vorhand seitlich ins Aus und muss anschließend ein Ass hinnehmen. Mit einer dominant gespielten Rallye holt sich Popyrin drei laufende Spielbälle. Gleich den ersten nutzt er nach Schlagfehler von Zverev. Zverev vs. Popyrin 7:5, 3:0 Zverev startet mit einem Aufschlag-Winner und punktet auch anschließend direkt mit dem Aufschlag. Mit einem Ass holt er sich drei laufende Spielbälle, wovon er den ersten mit einem weiteren Ass verwertet. Zverev vs. Popyrin 7:5, 2:0 Zverev gibt die erste Rallye ab, bekommt aber anschließend einen Doppelfehler von seinem Gegner serviert. Auch den nächsten Rückstand kann der Hamburger mit einem Rückhand-Cross-Winner ausgleichen. Einem starken Return lässt der 27-jährige einen erfolgreichen Rückhand-Passierball zur Break-Chance folgen, die der Australier mit einem Aufschlag-Winner vereiteln kann. Nach zu lang geschlagener Vorhandenes Gegners die nächste Möglichkeit für Zverev, die er mit einem perfekt herausgespielten Netzangriff nutzen kann. Zverev vs. Popyrin 7:5, 1:0 Mit dem Momentum im Rücken startet Zverev voller Selbstvertrauen in den zweiten Durchgang und holt sich mit starken Aufschlägen das erste Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt. Fazit I: Zverev zu Beginn des ersten Durchgangs zu fehlerhaft, während Popyrin mutig an seiner offensiven Linie festhielt. Mit seiner ersten Break-Chance schlug der Hamburger zurück und schaffte mit einer Leistungssteigerung noch die Wende im Satz. Zverev vs. Popyrin 7:5 Popyrin verschlägt eine Vorhand ins Netz, kann aber mit einem Aufschlag-Winner ausgleichen. Anschließend punktet Zverev mit einem Rückhand-Stopp, muss aber durch ein Ass den erneuten Ausgleich hinnehmen. Nach einer seitlich ins Aus geschlagenen Vorhand seines Gegner hat der Hamburger Satzball, den er mit einem ausreichenden Überkopfball nutzen kann. Zverev vs. Popyrin 6:5 Zverev startet mit einem Aufschlag-Winner, vergibt aber beim Netzangriff den Rückhand-Volley. Im nächsten Ballwechsel verschlägt Popyrin eine Rückhand ins Netz. Mit einem direkten Aufschlag-Punkt holt er sich zwei laufende Spielbälle, wovon er den ersten mit einem Ass verwandelt. Zverev vs. Popyrin 5:5 Popyrin startet mit einem Ass und beendet den nächsten Ballwechsel erfolgreich am Netz. Nach einem Doppelfehler seines Gegners kann Zverev nach erfolgreicher Rallye ausgleichen. Dennoch holt sich der Australier den ersten Satzball, den Zverev nach gut erlaufenem Stopp abwehren kann. Mit einem Doppelfehler holt sich Zverev seine erste Break-Chance im Match und nutzt diese mit einer ins Netz geschlagenen Vorhand seines Gegners. Der nächste Gegner ... für den Sieger dieser Partie steht bereits fest. Lorenzo Musetti aus Italien fixierte mit einem 6:4, 7:5 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz den Einzug ins Viertelfinale. Zverev vs. Popyrin 4:5 Zverev startet mit einem Ass und legt einen Aufschlag-Winner nach. Mit einer dominant gespielten Rallye holt er sich drei laufende Spielbälle, wovon er den ersten per Aufschlag-Winner zum verlustpunktfreien Spielgewinn nutzt. Zverev vs. Popyrin 3:5 Popyrin verschlägt eine Rückhand seitlich ins Aus, beendet aber den nächsten Ballwechsel erfolgreich per Smash. Anschließend begeht der Australier einen Doppelfehler, kann diesen aber mit einem Aufschlag-Winner ausmerzen. Die nächste Rallye geht an Popyrin, der den daraus resultierenden Spielball mit einem weiteren Doppelfehler auslässt. Die nächste Möglichkeit vergibt der Australier mit einem vergebenen Vorhand-Volley. Zverev verschlägt eine Vorhand aus der Rückhand-Ecke seitlich ins Aus, kann aber den dritten Spielball des Australiers nach einem Gegenstopp per Volley vereiteln. Mit einem Aufschlag-Winner und erfolgreicher Rallye holt sich Popyrin das Spiel. Zverev vs. Popyrin 3:4 Zverev holt sich die Rallye mit einer druckvollen Vorhand und kann auch den nächsten Ballwechsel für sich entscheiden. Mit einem Ass holt er sich drei Spielbälle. Den ersten wehrt Popyrin mit einem starken Return ab, den zweiten kann der Olympiasieger von Tokio mit einem Aufschlag-Winner nutzen. Zverev vs. Popyrin 2:4 Popyrin verzieht eine Vorhand hinter die Grundlinie, gleicht aber mit erfolgreichem Serve-and-Volley aus. Nach einer ins Netz geschlagenen Vorhand kann der Australier mit einem gelungenen Netzangriff erneut ausgleichen. Auch die nächsten beiden Punkte werden aufgeteilt, somit Einstand. Mit einer druckvollen Vorhand holt sich Popyrin den Spielball, den er in der nächsten Rallye nicht nutzen kann. Mit zwei direkten Aufschlag-Punkten holt sich der Australier das Game. In der Weltrangliste ... ist Alexander Zverev aktuell auf Platz 4 gelistet, sein Gegner Popyrin rangiert auf Position 63. Zverev vs. Popyrin 2:3 Zverev verzieht seine Vorhand und verschlägt auch im nächsten Ballwechsel hinter die Grundlinie. Mit einem Aufschlag-Winner und einem Ass kann der Hamburger ausgleichen. Mit einem weiteren Ass holt er sich den Spielball, den er aber mit einer seitlich ins Aus geschlagenen Rückhand vergibt. Per Aufschlag-Winner und einem Ass holt er sich das Spiel. Zverev vs. Popyrin 1:3 Popyrin startet mit einem Aufschlag-Winner und legt mit einer erfolgreichen Rallye nach. Zverev meldet sich mit einem starken Rückhand-Passierball zurück, schlägt aber eine Vorhand ins Netz zu zwei Spielbällen für den Australier. Den ersten davon kann Popyrin mit einem direkten Aufschlag-Punkt nutzen. Der Ausrüster ... von Alexander Zverev zeigte sich anscheinend nicht sehr flexibel. Nachdem sich der Hamburger gestern im schwarzen Outfit bei der großen Hitze nicht besonders wohl gefühlt hatte, wollte er bzgl. eines Kleidungswechsels anfragen. Dies scheint nicht von Erfolg gekrönt gewesen zu sein, da er heute wieder im schwarzen Dress auf dem Platz steht. Zverev vs. Popyrin 1:2 Zverev schlägt erst eine Rückhand, dann eine Vorhand ins Netz. Mit einem Doppelfehler verursacht er drei Break-Chancen für seinen Gegner. Die erste nutzt Popyrin mit einem gut getimten Netzangriff, den er per Vorhand-Volley abschließt. Zverev vs. Popyrin 1:1 Popyrins Vorhand springt vom Netz ins Aus, kann aber einen Aufschlag-Winner zum Ausgleich folgen lassen. Auch die nächsten beiden Returns bringt Zverev nicht im Feld unter. Mit einer starken Vorhand erzwingt der Australier den Fehler seines Gegners zum Spielgewinn. Zverev vs. Popyrin 1:0 Zverev startet mit einem Aufschlag-Winner und Popyrin kann auch den nächsten Return nicht ins Feld zurückbringen. Die erste Rallye geht an den Hamburger, der per Smash zu drei Spielbällen abschließt. Mit einem weiteren Aufschlag-Winner der souveräne Spielgewinn für den Deutschen. Der Deutsche ... beginnt das Match nun mit eigenem Service. Bislang ... sind sich Zverev und Popyrin zweimal auf der Tour gegenübergestanden, das aber vor mehr als fünf Jahren. 2018 in Basel und 2019 in Acapulco siegte der Hamburger jeweils in zwei Sätzen. Die Spieler ... haben den Platz betreten und bereiten sich auf das Einschlagen vor. Alexei Popyrin hat den obligatorischen "Coin Toss" gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Die ersten ... Deutschland-Fahnen werden in den Zuschauerrängen der Arena schon geschwenkt. In wenigen Minuten werden der deutsche Titelverteidiger und sein australischer Gegner den Platz betreten. Einen Matchball ... haben die Zuschauer beim vorangegangenen Match im Court Suzanne Lenglen nicht gesehen. Die US-Amerikanerin Danielle Collins musste gegen die topgesetzte Polin Iga Swiatek beim Stand von 1:6, 6:2, 1:4 aufgeben. Grüß Gott ... und herzlich willkommen zur Achtelfinal-Partie von Titelverteidiger Alexander Zverev beim olympischen Tennisturnier gegen den Australier Alexei Popyrin.

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Alexei Popyrin

Nach seinem kräftezehrenden Erfolg über Tomas Machac misst sich Alexander Zverev im Achtelfinale des olympischen Tennisturniers mit Alexei Popyrin. Der Australier hatte sich in der zweiten Runde seinerseits gegen Stan Wawrinka behauptet.

Zverev und Popyrin standen sich auf der Tour bislang zweimal gegenüber: Sowohl 2018 in Basel als auch 2019 in Acapulco hatte der Deutsche das bessere Ende für sich.

Zverev vs. Popyrin - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alexei Popyrin gibt es ab ca. 18:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.