Olympia 2024 live: Alexander Zverev vs. Jaume Munar im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt der Olympischen Spiele 2024 in Paris auf den Spanier Jaume Munar. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr im TV und Livetsream bei Eurosport bzw. Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 09:46 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Jaume Munar treffen zum zweiten Mal aufeinander

Streng genommen spricht man ja bei Olympischen Spielen selten von Titelverteidigern, zu lange sind die vier Jahre zwischen den beterffenden Wettkämpfen. Aber ja: Alexander Zverev hat in Tokio 2020 (ok: es war 2021) die Goldmedaille geholt. Und ist somit tatsächlich derjenige, der zuletzt den olympischen Titel geholt hat.

Zum Auftakt in Paris geht es für Zverev gegen Jaume Munar. mit dem er noch eine Rechnung offen hat: Denn das bislang einzige Match konnte der Spanier 2019 in Marrakech gewinnen.

Zverev vs. Munar - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Jaume Munar gibt es ab ca. 20:30 Uhr im TV und Livetsream bei Eurosport.