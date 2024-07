Olympia 2024 live: Alexander Zverev vs. Tomas Machac im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Tomas Machac treffen in der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers in Paris 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2024, 16:13 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit II Auch wenn zur Mitte des zweiten Satzes der Faden gerissen war, ließ sich Zverev nie zu weit zurückfallen, um richtige Probleme zu bekommen. In der entscheidenden Phase war der Deutsche wieder voll da und legte einen Gang zu, um am Ende wenig gefährdet ins Achtelfinale einzuziehen. Dort geht es gegen den Australier Alexei Popyrin. Zverev vs. Machac 6:3, 7:5 Zu Null holt sich Alexander Zverev das Spiel zum 7:5-Erfolg im zweiten Satz - und damit auch das Match. Im letzten Servicegame gelangen dem Deutschen noch zwei Asse. Zverev vs. Machac 6:3, 6:5 Zwei unerzwungene Fehler bringen Machac unter Druck. Die spannungsgeladene Situation macht sich Zverev zu nutze. Mit zwei großartigen Passierschlägen gelingt das Break zu Null. Jetzt kann der Hamburger das Match ausservieren. Zverev vs. Machac 6:3, 5:5 So leicht wie zu Ende des ersten Satzes geht es Alexander Zverev nicht mehr von der Hand. Aber das Game zum 5:5 kommt noch zu einem guten Abschluss. Ein Doppelfehler Zverevs hätte üblere Auswirkungen haben können. Zverev vs. Machac 6:3, 4:5 Ein hochspannendes Game geht mit einem krachenden Vorhand-Winner Machacs zu Ende. Davor erspielte sich der Tscheche bereits zwei Spielbälle musste aufgrund zweier erzwungener Fehler jedoch über Einstand gehen. Zverev vs. Machac 6:3, 4:4 Ein ganz klares Aufschlagspiel von Alexander Zverev - ohne Punktverlust serviert der Deutsche zum 4:4-Ausgleich. Zverev vs. Machac 6:3, 3:4 Aktuell bestimmt der 23-jährige Tscheche den Verlauf der Partie - sowohl im Guten als auch im Schlechten. Starke Punktgewinne (inkl. Ass) wechseln sich mit völlig unverständlichen Fehlern ab. Für die 4:3-Führung zu 30 reicht es diesmal. Zverev vs. Machac 6:3, 3:3 Souverän war es nicht, aber Zverev gelingt der 3:3-Ausgleich bei eigenem Service. Zwar war der Deutsche rasch mit 0:30 im Hintertreffen, danach gelangen ihm aber vier Punktgewinne in Folge. Auch dank einiger Fehler seines tschechischen Kontrahenten. Zverev vs. Machac 6:3, 2:3 Und wieder wäre mehr drin gewesen für Alexander Zverev. Zunächst geht der Deutsche mit 30:0 in Front, danach serviert sich Machac zu seinem ersten Spielball. Der Deutsche schafft den Einstand, dann aber zwei sehr schön herausgespielte Punkte des Tschechen. Zverev vs. Machac 6:3, 2:2 Konzetrationstief bei Sascha Zverev: Trotz 30:0-Führung bei eigenem Service kommt Machac aus heiterem Himmel zu einer Breakchance. Mit insgesamt vier unerzwungenen Fehlern des Deutschen klappt es schlussendlich auch mit einem Break zum 2:2-Ausgleich. Mehr als vermeidbarer Aufschlagverlust des Hamburgers. Zverev vs. Machac 6:3, 2:1 Zverev geht bei Aufschlag Machac mit 30:15 in Führung, stoppt dann aber einen Ballwechsel wegen eines vermeintlichen Out-Balls seines Gegners. Dieser wird jedoch von der Stuhlschiedsrichterin gut gegeben. Über Einstand holt sich Machac seinen ersten Spielball in Satz zwei, den er mit etwas Hilfe des Deutschen auch verwerten kann. Ein Geschenk an den Außenseiter. Zverev vs. Machac 6:3, 2:0 Kein Punktgewinn von Machac bei Aufschlag Zverev. Der Tscheche weiß mit den Bällen des Deutschen nichts anzufangen und streut viel zu viele Fehler ein. Zverev vs. Machac 6:3, 1:0 So darf es weiter gehen. Zverev holt sich gleich zu Beginn des zweiten Satzes ein Break. Der Tscheche hat es dem Hamburger aber auch leicht gemacht - gleich drei unerzwungene Rückhandfehler in einem Spiel sind eben zu viel. Fazit I Nach einem kleinen Fehlstart konsolidierte sich Sascha Zverev recht rasch wieder und zeigte mit Fortdauer des Satzes eine immer bessere Leistung. Bislang hat sein tschechischer Kontrahent in den entscheidenden Phasen wenig entgegenzusetzen. Wenn es so weiter geht, könnte es eine ruhige Kugel für den Deutschen werden. Aber noch nicht zu früh freuen... Zverev vs. Machac 6:3 Zwar geht der schönste Punktgewinn mit einem herrlichen Rückhand-Passierball an Tomas Machac, der Spiel- und Satzgewinn geht allerdings an Alexander Zverev. Der Deutsche beendet Satz eins mit einem Ass. Zverev vs. Machac 5:3 Die erste richtig enge Kiste in dieser Partie. Machac wehrt mit einem Rückhand-Volley einen Satzball bei 30:40 ab und holt danach über Einstand das Game. Mit eigenem Service kann Zverev nun den ersten Durchgang holen. Lockere 35 Grad Außentemperatur... ...erklären zudem, warum lange Rallies eher Mangelware sind. Die Konditionen sind hart, kein Hauch eines Schattens am Centre Court. Zverev vs. Machac 5:2 Jetzt läuft die Sache erfreulicherweise eindeutig in die Richtung des Deutschen. Machac gelingt nicht mehr viel, wenn Zverev am Drücker ist. Ein Ass vollendet das Game zur 5:2-Führung. Zverev vs. Machac 4:2 Sehr schwaches Aufschlagspiel des Tschechen. Zwar eröffnet Zverev mit einem herrlichen Volley, dann aber drei leichte Fehler von Machac. Dem Westslawen gelingt kein Punktgewinn - Sascha ist wieder ein Break voran. Zverev vs. Machac 3:2 Lange Ballwechsel sind bisher eher Mangelware. Beide Spieler suchen den raschen Punktgewinn. Nach einem herrlichen Stoppball folgen leider zwei Doppelfehler des Deutschen. Danach zwingt Zverev Machac zum Fehler, was sich in einer 3:2-Führung ausdrückt. Zverev vs. Machac 2:2 Und auch der Tscheche bringt sein erstes Aufschlagsspiel durch - zu 15 geht das Game an Machac. Er garniert den Spielgewinn mit einem Ass zum Schluss. Zverev vs. Machac 2:1 Zwei schön erspielte Punkte und zwei vermeidbare Fehler des Tschechen ergeben das erste erfolgreiche Aufschlagspiel des Hamburgers. Zverev vs. Machac 1:1 Gute Reaktion des Deutschen - er holt sich postwendend das Rebreak. Ein Winner, ein Rückhand- und ein Doppelfehler Machacs eröffnen Zverev gleich drei Breakmöglichkeiten. Die zweite Chance wird genutzt. Die Scharte ist also gleich ausgebessert, alles wieder in der Reihe. Zverev vs. Machac 0:1 Alexander Zverev startet nicht gut in die Partie. Nach einer 30:0-Führung bei eigenem Aufschlag gelingt dem DTB-Ass kein Punkt mehr. Mit einem Doppelfehler serviert Zverev seinem Gegner einen Breakball, den dieser gleich verwertet. Fehlstart für Alexander Zverev... ...und auch für uns - nach technischen Problemen können wir endlich in unseren Liveticker einsteigen.

Alexander Zverev kann gleich am Dienstag Rache für das Erstrunden-Aus im Olympischen Mixed-Wettbewerb nehmen, trifft er doch in der zweiten Einzel-Runde auf den Tschechen Tomas Machac. Dieser war am Montag mit seiner Partnerin Katerina Siniakova in zwei Sätzen siegreich gegen die Nummer-eins-Paarung (Zverev und Laura Siegemund) gewesen.

Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg ist auf der ATP-Tour bislang noch nie auf den 23-jährigen Böhmen getroffen.

Zverev vs. Machac - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Tomas Machac gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.