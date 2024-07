Olympia 2024 live: Angelique Kerber vs. Naomi Osaka im Livestream und Liveticker

Angelique Kerber und Naomi Osaka treffen in der ersten Runde des olympischen Tennisturniers in Paris 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2024, 12:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Naomi Osaka und Angelique Kerber treffen zum siebten und letzten Mal aufeinander

Es wird das siebente und letzte Treffen zwischen Kerber und Osaka werden. Denn nach den Olympischen Spielen ist für die langjährige deutsche Nummer eins Schluss. Osaka wird weiterspielen. Kann aber nicht mehr auf eine positive Bilanz gegen Kerber kommen: Denn die führt mit 4:2-Siegen.

Mit Olympia verbindet Angelique Kerber durchaus gute Erinnerungen: 2016 in Rio de Janeiro konnte sie im Einzel Silber holen. Auch wenn sie im Endspiel gegen Monica Puig wohl als Favoritin gestartet war.

Kerber vs. Osaka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Angelique Kerber und Naomi Osaka gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus.