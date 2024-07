Olympia 2024 live: Angelique Kerber vs. Qinwen Zheng im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft im Viertelfinale des olympischen Tennisturniers in Paris 2024 auf Qinwen Zheng. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 17:21 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit III Am Ende haben Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entschieden. Das risikobereite Spiel der Chinesin übertrumpfte schlussendlich das so stablie Match der Deutschen, die nun ihre Tennispension antreten wird. Eventuell hat nach über drei Stunden auch die körperliche Fitness eine Rolle gespielt. Sei's drum: Danke Angie für die tolle Partie und die traumhaften Momente, die Du uns in den letzten Jahren beschert hast. Merci beaucoup nach Paris! Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 6:6 (6:8) 6:7 - perfekter Rückhandstopp von Zheng

6:8 - Vorhand von Kerber landet im Netz Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 6:6 (6:6) 4:6 - Rückhand-Return-Winner von Kerber

5:6 - unglaublicher Vorhand-Winner aus der Bedrängnis von Kerber

6:6 - Kerber auf die Linie, Zheng ins Aus (Unfassbare Spannung, das Publikum steht!) Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 6:6 (3:6) 2:5 - Zheng schließt am Netz mit der Vorhand ab

3:5 - Kerber erzwingt einen Vorhand-Fehler der Chinesin

3:6 - ein Rückhand-Slice von Kerber bleibt im Netz hängen Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 6:6 (2:4) 1:3 - starker Vorhand-Winner von Zheng

1:4 - ein Lob von Kerber segelt ins Aus

2:4 - Zheng fabriziert einen Doppelfehler Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 6:6 (1:2) 1:0 - Super Vorhandschläge Kerbers zum Punktgewinn

1:1 - Zheng schließt eine lange Rallye am Netz ab

2:1 - Ass von Zheng Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 6:6 Ohne wenn und aber: Starkes Aufschlagspiel von Zheng - der Tiebreak entscheidet... Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 6:5 Angelique Kerber ist stehend K.O. Und dennoch holt sie noch einmal alles aus sich raus. Mit einem herrlichen Lob holt sie das wichtige Aufschlagsspiel. Ein Tiebreak wäre schon mal fix für Angie, vielleicht geht ja noch mehr. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 5:5 Auweh, ein Stoppversuch Kerbers bleibt bei 15 beide im Netz hängen. Zheng riskiert mit richtig harten Schlägen weiter. Und holt verdient den Ausgleich zum 5:5. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 5:4 Unter den Augen von Laura Siegemund und Kevin Krawietz nutzt Kerber ihren dritten Spielball zur 5:4-Führung. Jetzt wird es richtig, richtig spannend... Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 4:4 Zheng ist auch bei eigenem Aufschlag wieder voll bei der Sache und holt sich das Spiel zum 4:4 zu Null. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 4:3 Ui, da ging leider gar nichts beim Aufschlag Kerbers. Plötzlich holt die Chinesin noch alle Winner aus dem Köcher, die sich noch darin befunden haben. Zu Null nimmt sie Angie das Service zum 3:4 ab. Kerber ist bei eigenem Aufschlag zu unstet. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 4:2 Zheng verkürzt ohne viel Aufhebens zum 2:4 aus ihrer Sicht - und das zu 15. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 4:1 Ein ausgeglichenes Aufschlagsspiel der Deutschen führt dann doch zu einer Breakchance der Chinesin, die Kerber mit Ach und Krach abwehren kann. Auch eine zweite Breakmöglichkeit wird durch Zheng nicht genutzt. Kerber sucht ihr Heil in stark platzierten Flugbällen. Den zweiten Spielball der Kielerin wehrt Zheng mit einem schönen Stoppball ab. Der Stuhlschiedsrichter gibt einen knappen Ball der Deutschen gut, aber die Asiatin steckt nicht auf. Mit einem Doppelfehler lädt Angie Zheng zu einem weiteren Breakball ein. Aber auch da ist das verrückte Servicegame noch nicht zu Ende. Kerber verteidigt die druckvollen Schläge ein ums andere Mal, wirkt zwischendurch stehend K.O. Leider ist ein Ticker auch limitiert - die skurrilen Ballwechsel sind schwer zu beschreiben. Aber am Ende ist es geschafft: Kerber hält das Service und führt 4:1 im Entscheidungssatz. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 3:1 Ohlala! Drei Breakbälle für Angelique Kerber, auch dank eines Doppelfehlers der Chinesin. Und dann zieht die Deutsche durch. Schon der Return hat voll gepasst, dann noch schön mit der Vorhand abgeschlossen. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 2:1 Tolles, aufgeräumtes Servicegame von Angelique Kerber, formschön abgeschlossen mit einem Ass. Das Dach... ...auf dem Centre Court Philippe-Chartrier ist mittlerweile geschlossen. Es sieht sehr verdächtig nach Regen aus - der hohen Luftfeuchtigkeit wird das auch nicht gerade zuträglich sein. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 1:1 Das ist jetzt ein richtig zähes Ringen zwischen der Deutschen und der Chinesin. Über Einstand kann Zheng den Ausgleich erzwingen. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6, 1:0 Angie geht im Entscheidungssatz mit 1:0 in Führung. Zu 30 holt sich die Deutsche das erste Aufschlagspiel im Dritten, auch dank einiger unnötiger Fehler ihrer chinesischen Gegnerin. Fazit II Schade, es war immer wieder mehr drinnen für die Deutsche, aber Zheng präsentiere sich gerade zum Ende des zweiten Durchgangs sehr souverän bei ihren Grundschlägen. Angie wirkt müde, hoffentlich kommt nochmal die zweite Luft für die Kielerin. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:6 Und da ist der zweite Satz für Zheng. Die Chinesin bleibt beim Ausservieren stabil, kann die Schläge der Deutschen gut lesen und schließt zu 15 ab. Ausgleich in Sätzen - die Kräfte werden jetzt entscheiden. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:5 Auweh, drei Breakmöglichkeiten für Zheng. Und die zweite sitzt. Zwei Returnkracher und ein starker Crosscourt-Vorhandball waren zu viel für die Deutsche. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:4 Da war gefühlt mehr drinnen für die Deutsche beim Aufschlagspiel der Asiatin. Am Ende bringt Zheng aber ihr Service zu 30 durch. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 4:3 Und auch Angie bleibt bei ihrem Service diesmal unantastbar. Dank starker Grundschläge geht's zu Null dahin. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 3:3 Klare Serviceangelegenheit von Zheng. Zu 15 bringt sie ihren Aufschlag zu 15 durch. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 3:2 Und erneut geht es über Einstand, nachdem sich Kerber bereits einem Breakball bei 30:40 gegenüberstand. Mit einem Slice-Aufschlag erzwingt Kerber den Spielgewinn bei ihrer zweiten Möglichkeit. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 2:2 Zheng eröffnet mit einem Doppelfehler, beide Spielerinnen scheinen nun der hohen Luftfeuchtigkeit Tribut zollen zu müssen. Ein wenig ist gerade die Energie draußen - einige skurrile Fehler ermöglichen der Deutschen eine Chance zum Rebreak. Und die Chinesin weiß auch mit den Flugbällen der Kielerin nichts anzufangen. Mit einem Überkopf-Ball von der Grundlinie, der im Aus landet, schenkt Zheng Kerber den Ausgleich. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 1:2 Auch Angie packt ein Ass aus, liegt mit 40:15 in Front, fängt sich in Folge jedoch den Einstand ein. Dann setzt die Chinesin einen Stoppball ins Netz, doch die Deutsche kann auch den dritten Spielball nicht verwerten. Mit zwei tollen Vorhandschlägen holt sich Zheng eine Breakmöglichkeit, die Kerber mit einem Vorhandwinner zu nichte machen kann. Es folgt ein Stoppball der Asiatin nach Maß, sie vergibt aber auch Breakchance zwei. In dieser Spielart geht es weiter, bis die Weltranglisten-Siebte schlussendlich doch ihre dritte Breakchance nutzen kann. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 1:1 In Sachen Asse hat Qinwen Zheng ganz klar die Nase vorn. Nummer fünf und einige starke Grundschläge ergeben den 1:1-Ausgleich. Kerber vs. Zheng 7:6 (4), 1:0 Eine wahre Fehlerserie der Chinesin bringt Kerber gleich einen großartigen Einstieg in den zweiten Durchgang. So dürfen alle Aufschlagspiele der Deutschen laufen. Fazit I Wow! Angie macht es spannend, kann aber in der Kurzentscheidung freier durchschwingen. Starke Nervenleistung der Ex-Weltranglisten-Ersten aus Kiel, die besonders mit ihrer Vorhand zu Begeistern weiß. Es ist noch ein weiter Weg, aber der erste Schritt ist getan! Kerber vs. Zheng 7:6 (7:4) 6:4 - leichter Rückhandfehler der Deutschen

7:4 - und Zheng setzt eine weitere Rückhand ins Aus Kerber vs. Zheng 6:6 (5:4) 4:3 - unerzwungener Vorhandball der Chinesin

5:3 - Zheng setzt einen vermeintlich leichten Vorhandvolley ins Aus

5:4 - Vorhandwinner aus dem Halbfeld für die Asiatin Kerber vs. Zheng 6:6 (3:3) 2:2 - Kerber platziert einen weiteren Vorhandwinner

2:3 - Zheng packt auch eine starke Vorhand aus

3:3 - Angie zieht auch voll durch. Wenn Sie genug Zeit für die Vorhandpeitsche hat, ist das herrlich anzusehen. Kerber vs. Zheng 6:6 (1:2) 0:1 - Ein Ass für Zheng

1:1 - herrlicher Vorhand-Longline der Deutschen.

1:2 - ein knapper Rückhandball der Chinesin trifft die Linie. Kerber vs. Zheng 6:6 Kerber kann ihr so wichtiges Aufschlagspiel nicht halten. Zu viele leichte Fehler bringen der Chinesin zwei Breakchancen. Der Deutschen unterläuft zum schlechtesten Zeitpunkt ein Doppelfehler. Tiebreak! Kerber vs. Zheng 6:5 Das war ein hart umkämpftes Aufschlagspiel der Chinesin. Und am Ende strahlt Angelique Kerber. Die Deutsche spielt sich taktisch perfekt bis zum Einstand und holt sich mit einem Vorhandwinner den ersehnten Breakball. Zheng liefert einen leichten Fehler mit der Vorhand. Jetzt könnte "Angie" ausservieren. Kerber vs. Zheng 5:5 Kerber ist auch bei eigenem Aufschlag wieder da und holt sich das Game zu null. Kerber vs. Zheng 4:5 Mit zwei ganz starken Vorhandwinner, denen die Deutsche auch ein kräftiges "Come on" nachschickt, gibt es zwei Chancen aufs Rebreak. Gleich die erste verwandelt "Angie" mittels eines Stoppballs. Kerber vs. Zheng 3:5 Ärgerlich - da ist das erste Break für Zheng. Und das auch noch zu Null. Das war ein unerwartet schwaches Aufschlagsspiel von Angie - mit unüblichen Fehlern. Kerber vs. Zheng 3:4 Zheng holt wieder einige druckvolle Vorhandbälle aus dem Köcher und ballert auch ein Ass ins Feld der Deutschen. Allerdings kommt danach ein Doppelfehler - der Spielgewinn gelingt der Chinesin dennoch. Kerber vs. Zheng 3:3 Qinwen Zheng hat das Level plötzlich auch beim Returnspiel nach oben gesetzt, erspielt sich eine Breakchance und legt einen Rückhanddrive genau in die Platzecke. Also alles wieder in der Reihe. Kerber vs. Zheng 3:2 Ein weiteres Ass und starke Grundschläge machen das Aufschlagspiel für Zheng zum Kinderspiel. Das geht bislang recht ratzfatz hier. Die Luftfeuchtigkeit... ...macht den Spielerinnen und Spielern am heutigen Tag sichtbar zu schaffen. Zwar sind es moderate 28 Grad, aber die Luft scheint sehr schwer zu sein. Kerber vs. Zheng 3:1 Was Zheng kann, kann Kerber allerdings auch. Ebenso ein souveränes Aufschlagspiel der Deutschen, die bislang noch keinen unerzwungenen Fehler fabriziert hat. Kerber vs. Zheng 2:1 Jetzt ist Zheng auch klar in der Partie. Winner und ein Ass bringen ein Servicegame zu null. Kerber vs. Zheng 2:0 Kerber bestätigt das Break auch dank einiger leichter Fehler der Chinesin. Den besseren Start kann eindeutig die Deutsche für sich verbuchen. Und dann... ...jetzt auch noch einen schönen Mittag und herzlich Willkommen zum Viertelfinal-Ticker zwischen Angelique Kerber und Qinwen Zheng aus China. Kerber vs. Zheng 1:0 Angie Kerber hat mit ihrem Break gegen Qinwen Zheng auch uns überrascht. Der Chinesin gelingt nur ein Punktgewinn bei eigenem Aufschlag - die Deutsche eröffnet also ganz großartig.

© Getty Images Setzt sich Angelique Kerber auch gegen Qinwen Zheng durch?

Angelique Kerber spielt am Mittwoch um den Einzug ins Halbfinale des olympischen Tennisturniers. Die Deutsche, die nach dem Großereignis in Paris ihre Karriere beenden wird, trifft im Viertelfinale auf die favorisierte Chinesin Qinwen Zheng.

Kerber wusste in der französischen Hauptstadt bislang vollumfänglich zu überzeugen und ist beim letzten Turnier ihrer Karriere nur mehr zwei Siege von ihrer zweiten Olympia-Medaille nach Silber 2016 in Rio entfernt.

“Ich kann mir nicht erklären, was hier passiert”, hatte die 36-Jährige nach ihrem überzeugenden 6:4 und 6:3-Achtelfinalsieg über die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez aus Kanada gesagt. Gegen Zheng gewann Kerber das bislang einzige Duell: 2022 siegte die Deutsche in Indian Wells in drei Sätzen.

Kerber vs. Zheng - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Angelique Kerber und Qinwen Zheng gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.