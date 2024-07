Olympia 2024 live: Novak Djokovic vs. Dominik Koepfer im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Achtelfinale des olympischen Tennisturniers in Paris 2024 auf Dominik Koepfer. Das Match gibt es ab 12:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 14:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit II Am Ende setzte sich die größere Konstanz in Form von Novak Djokovic durch. Der Serbe nutzte zu Beginn des zweiten Satzes das Momentum und gab danach die Führung nicht mehr aus der Hand. Für Koepfer bleibt noch der Doppelwettbewerb an der Seite von Jan-Lennard Struff, Djokovic bekommt es im Viertelfinale entweder mit Sebastian Baez oder mit Stefanos Tsitsipas zu tun. Djokovic vs. Koepfer 7:5 6:3 Der erste Punkt von "Noles" Aufschlagspiel geht noch an den Deutschen, dann fabriziert der Serbe allerdings vier Punkte in Folge - einer davon war ein Ass. Djokovic gewinnt am Ende völlig verdient das Achtelfinale gegen Dominik Koepfer. Djokovic vs. Koepfer 7:5 5:3 Koepfer serviert ein fehlerloses Aufschlagspiel und zwingt Djokovic damit, das Match auszuservieren. Djokovic vs. Koepfer 7:5 5:2 Es sieht mittlerweile so kinderleicht aus, was der Serbe auf dem Centre Court so zeigt. Koepfer hat bei Aufschlag des Serben keinen Auftrag mehr. Das nächste Service ist für den Deutschen bereits ein absolutes Muss. Djokovic vs. Koepfer 7:5 4:2 Mit seinem ersten zweiten Vorhand-Winner in Satz zwei holt sich Koepfer sein Aufschlagspiel zum 2:4 aus seiner Sicht. Aber es bereitet ihm sichtlich Mühe am Serben dran zu bleiben, der das Spiel des Deutschen mit Fortdauer immer besser zu lesen weiß. Djokovic vs. Koepfer 7:5 4:1 Der Serbe reagiert allerdings mit einem sehr soliden Aufschlagspiel, gibt nur einen Punkt per leichtem Fehler ab. Djokovic wirkt nun, als hätte er alles unter voller Kontrolle. Djokovic vs. Koepfer 7:5 3:1 Koepfer zeigt, dass er sich nicht zu einfach geschlagen geben will. Auch wenn der Deutsche zwischen den Ballwechseln mehr als genervt wirkt, bäumt er sich nochmal auf. Zwar muss er sich über Einstand kämpfen, verwandelt schlussendlich aber seinen zweiten Spielball. Der Physio behandelt... ...den Deutschen in der Pause. Ein Riss in der Haut des Mittelfingers wurde mit Jod behandelt und mit einem Pflaster verbunden. Ein schmerzverzerrtes Gesicht zeugt von der Unannehmlichkeit für Koepfer. Djokovic vs. Koepfer 7:5 3:0 Djokovic ist super stabil, begeht keine Fehler (kein unforced Error bislang in Satz zwei), Koepfer wirkt genervt vom Verlust des ersten Satzes und hat zudem Probleme am Mittelfinger der Schlaghand. Djokovic vs. Koepfer 7:5 2:0 Beim ersten Aufschlagspiel Koepfers war klar zu sehen, dass das Momentum nicht auf der Seite des Deutschen ist. Ein Hänger gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs macht die Angelegenheit jetzt fast aussichtslos. Djokovic vs. Koepfer 7:5 1:0 Tolles Aufschlagspiel des Serben, keine Fehler, Häkchen drunter setzen. Fazit I Der Satz war im Großen und Ganzen völlig ausgeglichen - jedenfalls bis zu den letzten beiden Games. Während bei Koepfer die Konstanz verloren ging, zeigte der Serbe keine Schwäche mehr. Jetzt wird es richtig hart für den Deutschen, denn er muss sein allerhöchstes Niveau zeigen, um mit "Nole" mitspielen zu können. Djokovic vs. Koepfer 7:5 Und nun schlägt "Nole" doch im richtigen Moment zu. Koepfer spielte gleichzeitig aber auch sein schwächstes Aufschlagsspiel des ganzen Satzes. Zu viele leichte Fehler entschieden am Ende zu 30. Djokovic vs. Koepfer 6:5 Der Serbe sichert sich fehlerlos das Tiebreak. Zu Null stellt er auf 6:5 - der Vorhand-Winner zum Schluss war ein echter Hingucker. Djokovic vs. Koepfer 5:5 Koepfer zeigt bislang eine wirklich ausgezeichnete Leistung. Wieder ein souveränes Aufschlagspiel mit einem weiteren Ass und einigen schönen Bällen. Die beiden Kontrahenten schenken sich nichts. Djokovic vs. Koepfer 5:4 Ein sehr stabiles Aufschlagspiel von Djokovic. Ein Volleywinner und ein Ass machten es dem Serben diesmal recht leicht. Dennoch: Bislang kann sich kein Spieler wirklich abheben. Koepfer wehrt sich mehr als tapfer. Djokovic vs. Koepfer 4:4 Koepfer macht weiterhin enormen Druck, deshalb steht er auch bei sieben Winnern gegenüber erst drei des Serben. Leicht ist es nicht die Aufschlagspiele durchzubringen, aber der Deutsche schafft es erneut, diesmal zu 15. Djokovic vs. Koepfer 4:3 Was für ein herrlicher Vorhand-Winner von Koepfer zum 30:15 auf die Linie. "Nole" zieht sich aber mit taktisch hervorragend platzierten Bällen aus der Affäre. Der Serbe versucht nun immer öfter den Rhythmus des Spiels zu durchbrechen. Djokovic vs. Koepfer 3:3 Koepfer hält den Aufschlag. Zwar gelangt der Serbe rasch mit 30:0 in Front, dann geht der Deutsche allerdings volles Risiko und packt einige sehenswerte Schläge aus dem Köcher. Mit einem Ass gleicht Koepfer aus. Auch heute sind die Temperaturen... ...am Court Philippe-Chartrier sehr hoch. Koepfer geht praktisch nach jedem Ballwechsel zum Handtuch. Auch die Luftfeuchtigkeit ist am heutigen Tag höchst unangenehm. Djokovic vs. Koepfer 3:2 Und bumm. Da haut Djokovic zweimal daneben und Koepfer erspielt sich in Folge zwei Breakbälle. Und bei der zweiten setzt der Weltranglisten-Zweite einen Lob ins Aus. Alles wieder in der Reihe. Djokovic vs. Koepfer 3:1 "Nole" erspielt sich zwei Breakbälle, indem er praktisch jeden Ball zurück bringt. Den ersten setzt der Serbe noch ins Aus, beim zweiten zaubert er mit einem Stoppball, den Koepfer nicht mehr kontrollieren kann. Break vor für Djokovic. Djokovic vs. Koepfer 2:1 Djokovic überzeugt noch nicht wirklich. Zwar kann er mit einem dritten Ass das Aufschlagspiel in trockenen Tücher bringen. Aber es gibt noch deutlich zu viele unnötige Eigenfehler. Djokovic vs. Koepfer 1:1 Koepfer geht rasch 40:0 in Front (ein Ass war dabei), doch "Nole" kann auf 30:40 verkürzen. Dann packt der deutsche eine Top-Vorhand aus dem Gepäck. Djokovic vs. Koepfer 1:0 Zwei unnötige Rückhandfehler von Djokovic, ansonsten ein klares 1:0 für den Serben zu 30. Und los geht's... ...mit dem Service von Novak Djokovic. Time! Dominik Koepfer... ...hat mit dem Tiebreak-Krimi in Runde eins gegen Milos Raonic viele Körner am Platz gelassen. Djokovic hingegen hatte weder gegen Matthew Ebden noch gegen Rafael Nadal wirkliche Probleme und wirkt, abgesehen von seinem lädierten rechten Knie, fit wie eh und je. Koepfer hadert mit seinem Knöchel, wähnt die Wehwehchen allerdings aktuell unter Kontrolle. Stuhlschiedsrichterin... ...der Begegnung ist die Britin Alison Hughes. In diesen Augenblicken... ...betreten die Spieler den Platz. Der Centre Court ist noch nicht wahnsinnig gut befüllt. Aber es ist ja auch noch recht früh an diesem Tennis-Tag. Keine große Überraschung... ...ist, dass der Serbe natürlich als haushoher Favorit in die Begegnung gehen wird. Das bislang einzige Duell der beiden fand 2020 in Rom statt. Dort konnte sich der "Djoker" in drei Sätzen als Sieger feiern lassen. Einen wunderschönen... ...Mittag wünschen wir allen Tennisfreunden, die sich zum Match zwischen Dominik Koepfer und Novak Djokovic eingefunden haben.

© Getty Images Novak Djokovic trifft auf Dominik Koepfer

Nach seinem überzeugenden Zweitrundenerfolg über Rafael Nadal darf Novak Djokovic weiterhin von seiner ersten olympischen Goldmedaille träumen. Im Achtelfinale von Paris trifft der serbische Großmeister am Mittwoch auf den Deutschen Dominik Koepfer.

Koepfer zog mit Siegen über Milos Raonic und Matteo Arnaldi in die Runde der letzten 16 ein. Gegen Djokovic spielte der 30-Jährige bislang einmal, 2020 verlor er im Viertelfinale von Rom in drei Sätzen.

Djokovic vs. Koepfer - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Dominik Koepfer gibt es ab 12:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.