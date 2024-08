Olympia 2024 live: Novak Djokovic vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Lorenzo Musetti treffen im Halbfinale der Olympischen Spiele in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab 19 Uhr im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2024, 06:43 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist gegen Lorenzo Musetti klarer Favorit

Djokovic gegen Musetti in einem Halbfinale - hatten wir das nicht gerade? Aber natürlich: Vor wenigen Tagen in Wimbledon sind sich die beiden in der Vorschlussrunde gegenüber gestanden. Mit dem klar besseren Ende für Djokovic.

Auf Sand werden die Karten da womöglich ein wenig anders gemischt. Auch weil Novak Djokovic wieder mit seinem Knie zu kämpfen hat. Musetti zeigte sich jedenfalls gegen Titelverteidiger Alexander Zverev extrem spielfreudig. Hat Djokovic in sieben Begegnungen aber erst einmal schlagen können: 2023 in Monte-Carlo.

Djokovic vs. Musetti - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Musetti gibt es ab 19 Uhr im TV und Liveetream .

