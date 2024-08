Olympia 2024 live: Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale des olympischen Tennisturniers in Paris 2024 auf Stefanos Tsitsipas. Das Match gibt es ab 19 Uhr in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 31.07.2024, 23:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images

Klar fokussiert geht Novak Djokovic in Paris das Projekt Goldmedaille im Einzel bei Olympia 2024 an. Während sein Viertelfinalgegner aus Griechenland, Stefanos Tsitsipas, neben dem Einzel auch mit seinem Bruder Petros im Doppel und mit Maria Sakkari im Mixed am Start war, spart sich der Serbe seine Kräfte für einen einzigen Wettbewerb auf.

Der direkte Vergleich in den bisherigen Begegnungen spricht schon fast erschreckend klar für den 37-jährigen Djokovic. Bei einer Bilanz von 11:2 konnte der 24-fache Grand-Slam-Champion seit 2019 die letzten zehn Partien für sich entscheiden.

Djokovic vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 19 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau bei Olympia