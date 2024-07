Olympia 2024 live: Rafael Nadal vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Rafael Nadal treffen in der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers in Paris 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 15:38 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Fazit II: Auch im zweiten Satz war Djokovic lange der klar bestimmende Spieler. Beim Stand von 0:4 startete Nadal ein kaum mehr erwartetes Comeback und konnte sogar den 4:4 Gleichstand herstellen. Dennoch bekam der zwischenzeitlich nervöser wirkende Djokovic seine Nerven gegen Ende des Matches wieder in den Griff und siegte letztlich klar verdient in zwei Sätzen. Nadal vs. Djokovic 1:6, 4:6 Djokovic beendet die erste Rallye mit einem Vorhand-Gewinnschlag inside-out, verschlägt aber anschließend eine Vorhand aus dem Halbfeld ins Netz. Nach einem Ass setzt er eine Vorhand seitlich ins Aus. Mit einem direkten Aufschlag-Punkt holt sich der Serbe den ersten Matchball und beendet mit einem Ass die Partie. Nadal vs. Djokovic 1:6, 4:5 Djokovic startet mit einem Rückhand-Winner und profitiert anschließend von einer ins Netz geschlagenen Rückhand seines Gegners. Nadal kontert mit einem Ass, verzieht aber eine Vorhand seitlich ins Aus zu zwei Break-Chancen für seinen Gegner. Die erste vergibt Djokovic mit einer zu lang geschlagenen Vorhand, die zweite wehrt Nadal mit einem spektakulären Netzangriff ab. Mit einem Rahmentreffer verursacht der Spanier die nächste Break-Chance, doch auch diese lässt Djokovic mit einer verhungernden Rückhand aus. Mit einem Vorhand-Winner inside-out die nächste Möglichkeit für den Serben, die er diesmal mit einem unerreichbaren Rückhand-Stopp nutzen kann. Nadal vs. Djokovic 1:6, 4:4 Nadal beendet den ersten Ballwechsel mit einem Vorhand-Gewinnschlag longline. Die nächste Rallye geht an Djokovic, der einen Smash so konsequent wie nötig spielt. Nadal lockt seinen Gegner per Stopp ans Netz, der den folgenden Vorhand-Volley ins Netz schiebt. Nach einer zu lang geschlagenen Rückhand des Serben holt sich Nadal zwei laufende Break-Bälle. Den ersten wehrt Djokovic per Aufschlag-Winner ab, den zweiten nutzt Nadal spektakulär, nachdem er einen Smash seines Gegners entschärfen und den Passierball erfolgreich anbringen kann. Nadal vs. Djokovic 1:6, 3:4 Nadal erzwingt mit einer druckvollen Longline-Vorhand den Fehler seines Gegners und bestimmt auch den nächsten Ballwechsel erfolgreich. Die lauten Rafa-Rufe hallen quer durch den Philippe-Chatrier. Djokovic schlägt einen Vorhand-Winner die Linie entlang. Mit einer Netzattacke, die er per Smash erfolgreich abschließt, holt sich Nadal zwei Spielbälle, wovon er den ersten mit einem Aufschlag-Winner nutzen kann. Nadal vs. Djokovic 1:6, 2:4 Djokovic startet mit einem Vorhand-Winner inside-out, verzieht aber anschließend eine Rückhand seitlich knapp ins Aus. Ein Stopp-Versuch des Serben bleibt im Netz hängen. Mit einer zu lang geschlagenen Vorhand von Nadal kann Djokovic ausgleichen. In der nächsten Rallye verzieht der Serbe eine Vorhand seitlich ins Aus, somit Break-Ball für den Mallorquiner, der seine erste Chance durch einen Doppelfehler von Djokovic nutzen kann. Der nächste Gegner ... für den Sieger dieser Partie wird heute später noch ermittelt. Dabei handelt es sich um den Sieger der Begegnung zwischen dem Furtwanger Dominik Koepfer und dem Italiener Matteo Arnaldi. Nadal vs. Djokovic 1:6, 1:4 Nach erfolgreichem Start legt Nadal einen Vorhand-Gewinnschlag longline aus dem Lauf nach. Mit Aufrücken ans Netz erzwingt Djokovic den Fehler seines Gegners, vergibt aber beim nächsten Netzangriff zu zwei Spielbällen für Nadal. Den ersten kann der Spanier nach Rallye für sich nutzen. Nadal vs. Djokovic 1:6, 0:4 Djokovic setzt einen unerreichbaren Rückhand-Stopp und legt einen Vorhand-Winner inside-out nach. In der nächsten Rallye verzieht er eine Vorhand ins Netz, holt sich aber mit einem Aufschlag-Winner zwei laufende Spielbälle. Gleich den ersten verwertet er mit einer erfolgreichen Serve-and-Volley-Aktion. Nadal vs. Djokovic 1:6, 0:3 Nadal gerät eine Vorhand knapp zu lang und kann sich im nächsten Ballwechsel nicht vom Druck seines Gegners befreien. Mit einem Aufschlag-Winner und einer verschlagenen Vorhand seines Gegners kann er ausgleichen. Mit einem Doppelfehler serviert der 38-jährige eine Break-Chance, die Djokovic nach langer Rallye nicht nutzen kann. Nach einer seitlich verzogenen Vorhand des Spaniers der nächste Break-Ball für Djokovic, der diesmal nach Rallye zupackt. Nadal vs. Djokovic 1:6, 0:2 Djokovic startet mit einem Ass und legt einen Rückhand-Winner die Linie entlang nach. Mit einem spektakulären Vorhand-Winner longline aus dem Lauf holt sich der Serbe drei laufende Spielbälle, wovon er den ersten mit einem Ass nutzen kann. Nadal vs. Djokovic 1:6, 0:1 Nadal startet mit einem Aufschlag-Winner, verschlägt aber in den nächsten beiden Ballwechseln jeweils eine Vorhand. Mit einem direkten Aufschlag-Punkt kann der 38-jährige ausgleichen. Nach einer zu lang geschlagenen Vorhand des Spaniers die Break-Chance für Djokovic, die Nadal mit einer dominant gespielten Vorhand abwehren kann. Erstmals hitzige Diskussion des Serben mit seiner Box. Nach zwei Schlagfehlern ins Netz gibt Nadal sein Aufschlagspiel ab. Nachdem ... das Publikum beim Satzwechsel mit "Sweet Caroline" auf Touren gebracht wurde, versucht dieses nun frenetisch, den Mallorquiner mit starker Anfeuerung für ein Comeback zu unterstützen. Fazit I: Djokovic von Beginn an mit einer fast fehlerfreien Vorstellung. Der Serbe gerade auf der Rückhand-Seite bemüht, die Bälle extrem früh zu nehmen und Nadal somit zu weiten Wegen zu zwingen, der dadurch mit einer höheren Fehlerquote aufwartet. Klar verdienter Satzgewinn für den 24-fachen Grand-Slam-Champion. Nadal vs. Djokovic 1:6 Nadal erläuft einen Stopp-Ball von Djokovic und setzt diesen unerreichbar die Linie entlang, was von seinem Gegner mit einer Daumen-Hoch-Geste quittiert wird. Die nächsten beiden Rallyes gehen an Djokovic. Mit einem Aufschlag-Winner holt sich der Serbe zwei laufende Satzbälle, wovon er den ersten mit einer verschlagenen Vorhand seines Gegners nutzen kann. Nadal vs. Djokovic 1:5 Nadal startet mit einem Doppelfehler, kann aber mit einem durch die Vorhand dominierten Ballwechsel ausgleichen. Eine Vorhand des Mallorquiners springt von der Netzkante ins Aus. Mit einem der bislang seltenen Fehler von Djokovic kann Nadal ausgleichen und sich anschließend mit einem Rückhand-Winner die Linie entlang einen Spielball holen. Mit einem Aufschlag-Winner schreibt der 38-jährige erstmals im Match an. Nadal vs. Djokovic 0:5 Djokovic startet mit einem erfolgreichen Passierball nach einem Stopp und legt einen beeindruckenden Rückhand-Winner hinterher, der sogar den Beifall seines Gegners findet. Mit einem Aufschlag-Winner holt sich der Serbe drei laufende Spielbälle, wovon er den ersten nach einer verschlagenen Vorhand seines Gegners nutzen kann. Nadal vs. Djokovic 0:4 Nah erfolgreichem Auftakt schlägt Nadal eine Vorhand ins Netz. Den nächsten Ballwechsel dominiert er gewinnbringend mit der Vorhand. Mit einer erfolgreichen Netzattacke, die er per Smash abschließt, schafft Djokovic den Ausgleich. In der nächsten Rallye verzieht Nadal eine Rückhand seitlich ins Aus zur Break-Chance für den Serben, die dieser aber mit einem zu lang gesetzten Stopp-Ball vergibt. Bei einem spektakulären Schlagabtausch am Netz hat Djokovic das bessere Ende für sich, kann die nächste Break-Chance aber nicht nutzen, da Nadal einen Ball an die Linie spielt und Djokovic den Aus-gecallten Ball nachträglich fair korrigiert. Nachdem sich der Serbe eine dritte Möglichkeit erspielt, hatte, kann er diese nach einem Rahmentreffer seine Gegners nutzen. Ausgeruhter ... dürfte natürlich Novak Djokovic sein, der sich zum einen nicht im Doppel oder Mixed antritt. Zudem bestritt der Serbe sein erstes Einzel bereits am Samstag, während Nadal gestern über drei Sätze gehen musste. Nadal vs. Djokovic 0:3 Nadal vergibt den ersten Return, gefolgt von einem unerreichbaren Rückhand-Stopp-Ball seines Gegners. Mit dominant gespielter Rallye holt sich Djokovic drei laufende Spielbälle, wovon er den ersten mit einem erneut unerreichbaren Rückhand-Stopp gegen den Lauf nutzt. Nadal vs. Djokovic 0:2 Nadal verschlägt jeweils eine Vorhand und eine Rückhand hinter die Grundlinie. Nach einem starken Aufschlag punktet der 38-jährige mit einem Vorhand-Winner longline und legt in der nächsten spektakulären Rallye einem Vorhand-Gewinnschlag inside-out zum Ausgleich nach. Djokovic schließt eine Stopp-Lob-Kombination mit einem wackeligen Smash ab, der aber zum Erreichen des Break-Balls ausreicht. Eine Vorhand von Nadal springt von der Netzkante ins Aus, somit Break für den Serben. Nadal vs. Djokovic 0:1 Djokovic punktet mit einer früh genommenen Rückhand und legt ein Ass hinterher. Mit einem direkten Aufschlag-Punkt holt sich der Serbe drei laufende Spielbälle. Den ersten wehrt Nadal per Smash mit einmal nachfassen ab. Mit zwei erfolgreichen Rallyes schafft der Mallorquiner den Einstand. Den nächsten Ballwechsel bestimmt Djokovic und versenkt aus dem Halbfeld mit der Vorhand. Nach einer seitlich verzogenen Vorhand seines Gegners holt sich der Serbe das erste Spiel. Novak Djokovic ... lässt sich die Bälle von den Ball Kids zuwerfen und beginnt gleich sein erstes Aufschlagspiel. Den obligatorischen ... "Coin Toss" hat Nadal für sich entschieden und sich für Rückschlag entschieden. Die Weltrangliste ... dürfte heute nur ganz am Rande interessieren. Während Djokovic auf Position zwei stehend beim Turnier nach der Absage von Jannik Sinner topgesetzt ist, startete Nadal als Nr. 161 im Ranking als ungesetztes "dark Horse" 59 ... Begegnungen haben Nadal und Djokovic auf der Tour bislang gegeneinander bestritten. Bei 30 gewonnenen Partien führt der Serbe mit genau einem Sieg Vorsprung. Gespannt ... wird zu beobachten sein, inwiefern das Publikum dem 14-fachen Roland-Garros-Champion Rafael Nadal etwas mehr zugewandt sein könnte. Die Spieler ... betreten gerade den Philippe-Chatrier. Erst der Mallorquiner, anschließend der Serbe. Grüss Gott ... und herzlich willkommen zum heiß ersehnten Zweitrunden-Duell bei Olympia 2024 in Paris zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic.

© Getty Images Rafael Nadal und Novak Djokovic treffen zum 60. Mal aufeinander

Es wird das 60. professionelle Aufeinandertreffen der beiden Legenden werden. Novak Djokovic hat 30 Siege auf seiner Seite, Rafael Nadal einen weniger. Die bislang letzte Begegnung gab es vor etwas mehr als zwei Jahren im Viertelfinale des French Open. Damals konnte sich Nadal in vier Sätzen behaupten.

Während der Spanier in seiner Karriere schon zwei olympische Goldmedaillen gewonnen hat (2008 im Einzel, 2016 im Doppel gemeinsam mit Marc Lopez), fehlt Djokovic eine solche noch in seiner Trophäensammlung.

Djokovic vs. Nadal - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.