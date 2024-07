Olympia 2024 live: Sebastian Ofner vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Sebastian Ofner und Daniil Medvedev treffen in der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers in Paris 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2024, 17:31 Uhr

© Getty Images

Sebastian Ofner ist der letzte vebleibende österreichische Beitrag bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris. Nach einem Auftakterfolg über Oldie Robin Haase wartet nun mit dem Weltranglisten-Fünften Daniil Medvedev ein völlig andere Hausnummer auf den Grazer. Der Russe hatte in der ersten Runde per 6:2, 6:1 kurzen Prozess mit dem Australier Rinky Hijikata gemacht.

Ofner und Medvedev sind sich offiziell erst einmal auf dem Court begegnet. 2018 verlor die österreichische Nummer eins im Davis-Cup-Länderkampf gegen Russland klar mit 1:6 und 2:6. Es war eine Zweitrunden-Partie der Euro-Afrika-Zone I, außwärts in Moskau. Österreich gewann damals mit 3:1.

Ofner vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Sebastian Ofner und Daniil Medvedev gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und Discovery Plus.