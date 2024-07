Olympia 2024: Maximilian Marterer und Dominik Köpfer zeigen Kämpferqualitäten

Neben Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff schafften es am Sonntag auch Maximilian Marterer und Dominik Koepfer in die zweite Runde des Olympischen Tennisturniers.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 11:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Vier deutsche Herren stehen bei den Olympischen Spielen in Paris in der zweiten Runde: Nachdem Jan-Lennard Struff den Doppelspezialisten Francisco Cabral und Alexander Zverev den Spanier Jaume Munar jeweils locker mit 6:2, 6:2 bezwingen konnten, machten es Dominik Koepfer und Maximilian Marterer am späten Abend deutlich spannender.

Zunächst sorgte Marterer gegen Dusan Lajovic mit 6:3, 6:7 (6) und 6:3 für eine ordentliche Überraschung. Doch auch Koepfer wusste mit seiner hart durchkämpften Tiebreak-Schlacht gegen den Kanadier Milos Raonic zu begeistern. Am Ende setzte sich der Schwatzwälder mit 6:7 (2), 7:6 (5), 7:6 (1) gegen den aufschlagstarken Kanadier durch.

Koepfer trifft am Montagnachmittag in Runde zwei auf den Italiener Matteo Arnaldi, Marterer wird sich gegen den an 13 gereihten Felix Auger-Aliassime messen müssen.