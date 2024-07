Olympia 2024: Murray bestreitet Einzel - kein Platz für Thiem

Andy Murray wird bei den Olympischen Spielen in Paris auch das Einzel bestreiten. Damit bleibt für Dominic Thiem kein Platz im 64er-Raster.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 16:44 Uhr

© Getty Images Andy Murray bei den Olympischen Spiele 2021 in Tokio

ITF-Chef David Haggerty hat am Donnerstag in das „Media Theatre“ in Wimbledon gebeten. Und die endgültige Teilnehmerliste für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024 bekanntgegeben. Und die einzige spannende Frage war ja auf der Männerseite, ob Andy Murray noch einmal im Einzel antreten wird. Die Antwort darauf? Ja. Murray, der in London 2012 und vier Jahre später in Rio de Janeiro jeweils die Goldmedaille gewonnen hat. Startet mit einer der beiden Wildcards der ITF, die für ehemalige Grand-Slam-Champions reserviert ist. Die andere geht an Stan Wawrinka.

Damit gibt es allerdings keinen Platz für Dominic Thiem. Der wäre bei einer Absage von Murray zum Zug gekommen. Thiem wird am Ende des Jahres seine Karriere beenden, für ihn wären es die ersten Olympischen Siele überhaupt gewesen.

Bei Andy Murray, der in Paris an der Seite von Daniel Evans auch im Doppel antreten wird, könnte es sogar sein, dass Roland-Garros die Abschiedsbühne für seine grandiose Laufbahn wird. Denn den US-Trip mit dem Höhepunkt bei den US Open wird sich der Schotte wohl nicht mehr antun.