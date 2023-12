Olympia 2024 Paris: Swiatek und Hurkacz im Mixed am Start

Neben ihren großen Ambitionen im Einzel werden Iga Swiatek und Hubert Hurkacz bei den olympischen Spielen in Paris auch im Mixed-Wettbewerb auf Medaillenjagd gehen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 10.12.2023, 17:18 Uhr

Iga Świątek und Hubert Hurkacz machen bei Olympia in Paris gemeinsame Sache.

Die olympischen Tennis-Wettbewerbe 2024 in Roland Garros werfen immer mehr ihre Schatten voraus. Nach der Ankündigung von Angelique Kerber, dass sie einen gemeinsamen Start im Mixed mit Alexander Zverev anstrebt, zeichnet sich schon starke Konkurrenz aus dem polnischen Nachbarland ab.

Große Medaillen-Hoffnungen darf sich der polnische Tennisverband bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris in fast allen Wettbewerben ausrechnen. Bei den Damen ist keine geringere am Start als die Weltranglistenerste Iga Swiatek, die sich in dieser Saison am Bois de Boulogne ihren bereits dritten French Open-Titel sichern und durch den Triumph bei den WTA-Finals das Jahr an der Spitze der Weltrangliste beenden konnte. Während die 22-jährige im Einzel als Top-Favoritin antritt, ist ein Antreten im Doppel ungewiss, da ihr letzter Start diesbezüglich aus dem Herbst 2021 datiert.

Auch bei den Herren möchte Hubert Hurkacz ein gewichtiges Wort um die olympischen Medaillen mitsprechen. Der 26-jährige holte sich dieses Jahr in Shanghai seinen bereits zweiten Masters-Titel im Einzel nach seinem Premieren-Sieg in Miami 2021. Im Doppel tritt der aufschlagstarke Hurkacz zwar nur ausgesucht an, dies aber mit großem Erfolg, wie bei dem Masters-Triumph in Miami 2022 an der Seite von John Isner zu sehen war.

Wie nun Tomasz Wiktorowski, der Coach von Iga Swiatek, in einer polnischen Nachrichtensendung verkündete, wird es auch einen gemeinsamen Start des „Dream Teams“ im Mixed-Wettbewerb geben. Erfahrungen sammelte das Duo bereits im vergangenen Jahr im australischen United Cup, bei dem alle gemeinsame Mixed-Begegnungen siegreich gestaltet werden konnten. Auch in diesem Jahr treten die beiden polnischen Top-Spieler in Australien wieder für ihr Heimatland an. Wieviel Testläufe es dabei geben wird, dürfte auch vom jeweiligen Spielstand der Gesamtbegegnung abhängen. Ungeachtet dessen dürften die Trauben für das erhoffte deutsche Traumduo bei einem direkten Duell dennoch recht hoch hängen.