Olympia 2024: Sakkari startet fulminant, Maria bekommt Höchststrafe

Während Maria Sakkari zum Auftakt der Olympischen Spiele in Paris nur ein Game abgab, gelang Tatjana Maria nicht einmal ein einziger Spielgewinn.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 13:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Maria Sakkari ist in Paris gut gestartet

Nach dem verregneten Samstag herrschte am zweiten Spieltag der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris im Stade Roland-Garros Hochbetrieb. UNd es waren vor allem die Frauen, die mit Spielbeginn um 12 Uhr mittags den Ton setzten. Maria Sakkari etwa, die an Position sieben gesetzte Griechin, die gegen Danka Kovinic mit 6:0 und 6:1 gewann. Kovinic hatte bei der Eröffnungsfeier die Fahne von Montenegro getragen - es sollte das einzige olympische Highlight für sie bleiben.

Noch übler als Kovinic erging es Tatjana Maria, die gegen die Argentinierin Maria Lourdes Carle mit 0:6 und 0:6 unterging. Mit Tamara Korpatsch scheiterte auch eine zweite deutsche Spielerin. Korpatcsh verlor gegen Xinyu Wang mit 2:6 und 1:6.

Unter den frühen Siegerinnen war am Sonntag auch Bianca Andreescu. Die Kanadierin, 2019 Championesse bei den US Open, setzte sich gegen Clara Tauson aus Dänemark sicher mit 6:2 und 6:3 durch. Weiterhin erfolgreich ist auch Diana Shnaider aus Russland, die in Paris unter neutraler Flagge startet. Shnaider gewann gegen Elisabetta Cocciaretto aus Italien mit 6:2 und 7:5.