Olympia 2024: Tag 4 - volles Programm mit Zverev, Kerber, Ofner & Co.

Am Dienstag sind beim Olympischen Tennisturnier in Paris praktisch alle Asse aus Deutschland und auch Sebastian Ofner aus Österreich im Einsatz.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 20:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Auf Angelique Kerber warten gleich zwei Hitzeschlachten, und auch Alexander Zverev muss sich auf Schwerstarbeit unter der brennenden Nachmittagssonne in Paris einstellen. Kerber (12.00 Uhr) spielt am Dienstag gegen die Kanadierin Leylah Fernandez bereits um den Einzug ins Viertelfinale, wenig später ist auch ihr Doppel mit Laura Siegemund angesetzt. Für Zverev (ca. 14.00 Uhr) steht derweil die Revanche gegen den Tschechen Tomas Machac an.

Im Mixed verlor der Olympiasieger von Tokio mit Siegemund am Montag gegen Machac/Katerina Siniakova überraschend 4:6, 5:7. Das Duo war an Position eins gesetzt worden. Zverev bleibt damit nur noch die Medaillenchance im Einzel, zum Auftakt am Sonntag gegen den Spanier Jaume Munar hatte er sich in blendender Verfassung gezeigt.

Ofner darf Night-Session am Centre Court spielen

Kerber setzt derweil ihre Abschiedstour fort, zuerst auf dem Court Simonne Mathieu gegen Fernandez, dann auf Platz 7 im Doppel gegen die Britinnen Katie Boulter/Heather Watson. Ebenfalls im Einsatz sind Jan-Lennard Struff und Maximilian Marterer. In Paris werden Temperaturen von bis zu 35 Grad erwartet. Meteo France warnt vor einer kurzen, aber "besonders intensiven" Hitzewelle.

Aus österreichischer Sicht wird Sebastian Ofner seine Zweitrunden-Partie gegen den auf vier gesetzten Russen Daniil Medvedev absolvieren. Eine Erfahrung für die Ewigkeit, darf der Grazer für sein Match doch in der Night-Session am Centre Court Philippe Chatrier antreten.