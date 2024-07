Olympia 2024: Tennis hält die neutrale Flagge für Russland hoch

Fast die Hälfte der in Paris 2024 unter neutraler Flagge telinehmenden russischen Sportler und Sportlerinnen kommen aus dem Tennisbereich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 00:08 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev wird in Paris unter neutraler Flagge an den Start gehen

Nach aktuellem Stand werden unter den mehreren tausend Sportlerinnen und Sportlern, die in wenigen Tagen in Paris um olympisches Edelmetall streiten, exakt 15 aus Russland an den Start gehen. Unter neutraler Flagge, versteht sich. Und unter der Prämisse, dass sie keiner militärischen Organisation angehören (wie etwa einem Armeeklub).

Tennis stellt von diesen 15 gleich sechs Starter: da wären auf Seiten der Männer Daniil Medvedev, Roman Safiullin und Pavel Kotov. Für die Frauen haben Ekaterina Alexandra, Mirra Andreeva und Diana Shnaider genannt. Das heißt aber auch, dass die Medaillengewinner von Tokio 2021 allesamt fehlen: Damals haben Andrey Rublev und Anastasia Pavlyuchenkova das Mixed im Endspiel gegen Elena Vesnina und Aslan Karates gewonnen.

Medvedev wohl mit den besten Chancen

Realistisch betrachtet hat wohl nur Daniil Medvedev im Einzel eine Chance, auch wenn der US-Open-Champion von 2021 auf der Terre Battue von Paris bislang noch keine großen Erfolge feiern konnte. Und bei den Männern ist ja auch die gesamte Weltelite am Start.

Bei den Frauen ist das Feld schon etwas offener, zumal mit Aryna Sabalenka und Ons Jabeur mindestens zwei Medaillen-Kandidatinnen im Einzel fehlen. Auf der anderen Seite wird aber Iga Swiatek in ihrem Wohnzimmer starten, auch Elena Rybakina wird für Kasachstan an den Start gehen.

Ob die Tennisasse in Paris reüssieren, wird in der russischen Heimat aber womöglich nur von deutlich weniger Manschen als sonst registriert werden. Denn wie verschiedene Medien berichten, wird das russische Fernsehen auf die Übertragung der Spiele 2024 komplett verzichten.