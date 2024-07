Olympia 2024: Tennis rockt die Eröffnungsfeier

Mit Rafael Nadal, Serena Williams und Amélie Mauresmo haben drei Tennisprofis in der Schlussphase der Eröffnungsfeier von Paris 2024 tragende Rollen übernommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2024, 07:11 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carl Lewis, Rafael Nadal, Nadia Comaneci und Serena Williams am Freitagabend in Paris

Angesichts der Tatsache, dass Tennis in der modernen Äre der Olympischen Sommerspiele gar nicht so viel Tradition aufzuweisen hat (1984 war man nur als “Vorführwettbewerb” dabei, erst vier Jahre später als vollwertige Disziplin), war der ehemals weiße Sport in der entscheidenden Phase der Eröffnungsfeier von paris 2024 erstunlich prominent vertreten. Teilweise sogar bis ins Tiebreak des letzten Satzes.

Den Auftakt durfte am Trocadero Rafael Nadal übernehmen. Und wer, wenn nicht er? 14 Titel hat Rafa in Roland-Garros gewonnen, dazu auch zwei olympische Goldene: 2008 in Peking im Einzel. 2016 an der Seite von Marc Lopez im Doppel von Rio de Janeiro. Nadal bekam die Fackel von Zinedine Zidane (bei aller Liebe für Zizou - Olympiaanbindung, anybody?) überreicht und machte sich dann in einem Schnellboot auf der Seine in Richtung Louvre auf.

Mit an Bord: Serena Williams. Deren olympische Bilanz fällt mit vier Goldmedaillen sogar noch besser auch. Nicht ganz so gut indes wie die der anderen beiden Bootskameraden: Schließlich hatten die Veranstalter auch noch Carl Lewis und Turnlegende Nadia Comaneci aktiviert.

An land war dann Amélie Mauresmo die erste Fackelträgerin, die auch bis zur Entzündung des olympischen Feuers in lockerem Tempo mitjoggen durfte. Mauresmo, mittlerweile Turnierdirektorin der French Open, hat neben ihren beiden Grand-Slam-Titeln in Australien und Wimbledon (beide 2006) in Athen 2004 olympisches Silber geholt.