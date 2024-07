Olympia 2024: Verkehrte Doppel-Welt in Paris

Mit Jannik Sinner und Lorenzo Musetti sind zwei Spieler an Position eins im olympischen Doppel in Paris gesetzt, die ihre Meriten im Einzel erworben haben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.07.2024, 00:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner und Lorenzo Musetti nach dem Gewinn des Davis Cups im Herbst 2023

Nein, noch ist keine Panik angebracht. Die Doppel-Spezialisten kommen ja auch zu ihrem Recht. Aber bemerkenswert ist es schon: Jannik Sinner und Lorenzo Musetti gehen an Position eins gesetzt in den olympischen Paarlauf. Geschuldet ist das dem Umstand, dass die beiden Italiener in der Einzel-Weltrangliste herausragend platziert sind. Und das zählt bei den Olympischen Spielen mehr als auf der ATP-Tour.

Was auch das an Position vier gereihte Paar betrifft: Das bilden nämlich Tommy Paul und Taylor Fritz, auch zwei ausgewiesene Einzel-Experten.

Dazwischen gehen als Nummer zwei aber Simone Bonelli und Andrea Vavassori und als Nummer drei Tim Pütz und Kevin Krawietz ins Rennen um olympisches Edelmetall. Und auch die zwischen fünf und acht gereihten Paare haben den nötigen Doppel-Touch. Als Titelverteidiger starten übrigens Nikola Mektic und Mate Pavic - eben gerade noch gesetzt.

Wer allerdings fehlt? Jenes Duo, dem wohl die meiste Aufmerksamkeit zukommen wird: Carlos Alcaraz und Rafael Nadal.

Hier die Setzliste im Doppel für Paris 2024:

1 Jannik Sinner (ITA) Lorenzo Musetti (ITA) 2 Simone Bolelli (ITA) Andrea Vavassori (ITA) 3 Kevin Krawietz (GER) Tim Pütz (GER) 4 Taylor Fritz (USA) Tommy Paul (USA) 5 Rajeev Ram (USA) Austin Krajicek (USA) 6 Joe Salisbury (GBR) Neal Skupski (GBR) 7 Maximo Gonzalez (ARG) Andres Molteni (ARG) 8 Nikola Mektic (CRO) Mate Pavic (CRO)