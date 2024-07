Olympia 2024: Zverev laut Medien nicht Fahnenträger in Paris

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder wird nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung deutscher Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 23.07.2024, 15:29 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev wird sich in Paris auf das Sportliche konzentrieren können

Wie die FAZ am Dienstag berichtete, setzte sich der Kapitän der Nationalmannschaft bei der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) initiierten Abstimmung gegen Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Sportschütze Christian Reitz durch und wird die deutschen Flagge am Freitag bei der großen Zeremonie auf der Seine tragen.

Der DOSB wollte dies auf SID-Anfrage nicht bestätigen, verkündet wird das Fahnenträger-Duo am Mittwoch (14.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Paris. Welcher Athletin die Ehre zuteil wird, ist ebenfalls weiter offen. Zur Wahl stehen Reit-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, Fußballerin Alexandra Popp sowie Judoka Anna-Maria Wagner. Schröder wäre der zweite Basketballer nach Dirk Nowitzki 2008 in Peking, der die deutsche Fahne bei einer Eröffnungsfeier trägt.

Alexander Zverev hatte sich offensiv um die Rolle des Fahnenträgers beworben, zuletzt auch bei einer Pressekonferenz in Wimbledon. Nun kann sich die deutsche Nummer eins auf das Sportliche konzentrieren. Zverev tritt im Einzel und im Mixed gemeinsam mit Laura Siegemund an.