Olympia: Alexander Zverev spielt Mixed mit Laura Siegemund

Alexander Zverev und Laura Siegemund bilden das deutsche Doppel bei den Olympischen Spielen in Paris.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.07.2024, 00:38 Uhr

Alexander Zverev und Laura Siegemund greifen in Paris nach einer Medaille

Olympiasieger Alexander Zverev geht bei den Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 11. August) im Mixed an der Seite von Doppel-Spezialistin Laura Siegemund an den Start. Das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Donnerstag mit.

Siegemund steht in der Doppel-Weltrangliste auf Rang sechs und gewann im Juni bei Roland Garros die Mixed-Konkurrenz. Die 36-Jährige, die insgesamt drei Grand-Slam-Titel in Mixed und Doppel vorweisen kann, und Zverev (27) hatten Deutschland zu Beginn des Jahres zum ersten Triumph im United Cup geführt und peilen nun in Paris eine Medaille an. 16 Länder werden je ein Mixed-Doppel an den Start schicken.

Zverev im Herren-Doppel nicht am Start

Im Männer-Doppel geht der Weltranglistenvierte Zverev dagegen nicht an den Start. Im 32er-Feld wird Deutschland von den Duos Kevin Krawietz/Tim Pütz und Jan-Lennard Struff/Dominik Koepfer vertreten. Krawietz/Pütz waren bereits in Tokio dabei und schieden dort im Achtelfinale aus.

Auch bei den Frauen gibt es ein Feld von 32 Teams. Siegemund startet an der Seite der früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber, außerdem spielen Tatjana Maria und Tamara Korpatsch gemeinsam um die Medaillen. Das olympische Tennisturnier in Paris findet auf derselben Anlage statt wie die French Open.