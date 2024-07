Olympia: Auch Elena Rybakina wird in Paris 2024 fehlen

Mit Elena Rybakina wird nach Aryna Sabalenka und Ons jabuer nun eine dritte Medaillen-Kandidatin für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2024, 20:10 Uhr

© Getty Images Auch Elena Rybakina wird in Paris 2024 fehlen

Das Feld der Frauen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ist am Donnerstag um eine Favoritin ärmer geworden. Denn Elena Rybakina, die Wimbledon-Siegerin von 2022 und in Paris an Position drei gesetzt, wird nicht im Stade Roland-Garros aufschlagen. Anstelle der Kasachin kommt Daria Saville ins Einzel-Feld. Rybakinas Platz im Tableau nimmt Caroline Garcia ein.

Zuvor hatten schon aussichstreiche Spielerinnen wie Aryna Sabalenka, Ons Jabeur oder Madison Keys auf ein Antreten bei den Spielen verzichtet.

Elena Rybakina war in die obere Tableau-Hälfte gelost worden - und hätte bei papierformgemäßen Verlauf im Halbfinale Turnierfavoritin Iga Swiatek zur Gegnerin gehabt. Im Mixed-Doppel, in dem Rybakina mit Alexander Bublik genannt hatte, startet nun die argentinische Paarung Nadia Podoroska und Maximo Gonzalez.