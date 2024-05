Olympia: Ben Shelton fixiert Nicht-Teilnahme in Paris

In Indian Wells hat Ben Shelton die Tennisfans schon vorgewarnt, jetzt hat der US-Amerikaner Nägel mit Köpfen gemacht. Er verzichtet auf die Olympischen Spiele in Paris und will sich zu hundert Prozent auf die US Open fokussieren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 21:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ben Shelton wird nicht bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sein

Gut, Schock ist es keiner, aber dennoch eine Meldung wert: Ben Shelton hat seine Vorwarnung von Indian Wells wahrgemacht und wird fix auf die Olympischen Spiele in Paris, genauer gesagt in Roland Garros, verzichten. Zweimal europäischer Sandplatz am Bois de Boulogne scheint für den US-Boy zu viel zu sein. Was jedoch auch nachvollziehbar ist. Shelton ist nicht der erste Profi, dem das Timing und der Ort der alle vier Jahre ausgetragenen Großveranstaltung einen Strich durch seine Turnierplanung macht.

Und diesen Strich ist Shelton einfach nicht bereit zuzulassen, denn ein erneuter Wechsel auf Sand und die strapaziöse Reise von den USA nach Europa und wieder zurück, nimmt dem 21-Jährigen aus Atlanta einfach zu viel Zeit und Fokus vor den US Open weg. Und diese sind für den Mann aus dem Bundesstaat Georgia einfach das Highlight jeder Saison. Außerdem hat Shelton auch ein Halbfinale aus dem Vorjahr zu verteidigen, es stehen also viele Weltranglisten-Punkte auf dem Spiel.

Damit hätten Taylor Fritz, Tommy Paul und Frances Tiafoe einen Fixplatz in der US-Auswahl für Olympia 2024 und auch Sebastian Korda darf sich über eine mögliche Teilnahme freuen. Eventuell könnten auch Christopher Eubanks, Marcos Giron oder Alex Michelsen ein Ticket für das Highlight in der französischen Hauptstadt ergattern. Allerdings müssten dafür alle in der ATP-Rangliste noch einige Positionen nach oben klettern.