Olympia: Bencic schlägt Krejcikova, Svitolina weiter, Pliskova out

Belinda Bencic steht nach einem umkämpften Sieg über Barbora Krejcikova ebenso wie Elina Svitolina im Viertelfinale der Olympischen Spiele. Karolina Pliskova musste den Traum von einer Medaille hingegen begraben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 10:35 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic qualifizierte sich in Tokio für das Viertelfinale

Großer Erfolg für Belinda Bencic! Die Schweizerin setzte sich im Achtelfinale der Olympischen Sommerspiele in Tokio gegen die amtierende French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova trotz Satzrückstand mit 1:6, 6:2 und 6:3 durch und löste in der japanischen Hauptstadt somit ihr Ticket für die Runde der letzten Acht.

In dieser trifft die 24-Jährige auf Anastasia Pavlyuchenkova, die Sara Sorribes Tormo klar in zwei Sätzen besiegte. Dennoch durfte sich die spanische Delegation am Dienstag über zwei Siege freuen: Garbine Muguruza schlug Alison Van Uytvanck mit 6:4 und 6:1, Paula Badosa behauptete sich gegen Nadia Podoroska mit 6:2 und 6:3.

Giorgi schlägt Pliskova

Zudem schwebt auch Elina Svitolina nach wie vor auf Wolke sieben. Nach ihrer Hochzeit mit Gael Monfils besiegte die Ukrainerin die Griechin Maria Sakkari in einem hochklassigen Match mit 5:7, 6:3 und 6:4.

Sie trifft nun auf Camila Giorgi. Die Italienerin beförderte Wimbledon-Finalistin Karolina Pliskova mit 6:4 und 6:2 aus dem Turnier. Bereits früher am Dienstag hatte Topfavoritin Naomi Osaka gegen Marketa Vondrousova klar den Kürzeren gezogen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen