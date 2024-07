Olympia: Die potenziellen Stolpersteine für Djokovic und Co.

Hat Olympia im tennis auch seine eigenen Gesetze? Vor ein paar Spielern sollten die großen Favoriten jedenfalls gewarnt sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.07.2024, 06:29 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jan-Lennard Struff könnte in Paris für eine kleine Überraschung sorgen

Die Möglichkeit, dass Novak Djokovic in der zweiten Runde des olympischen Tennisturniers in Paris auf Rafael Nadal trifft, überstrahlt natürlich alle anderen Aspekte der Auslosung des Einzel-Wettbewerbs in Paris 2024. Ist Rafa schon wieder so weit, dass er den an Position eins gesetzten Rivalen schlagen kann? Und wie geht es Noles Knie? Vieles ist möglich. Auch die nächste Enttäuschung für Djokovic, der ja 2016 in Rio de Janeiro schon Runde eins an Juan Martin del Porto scheiterte. Oder in Tokio im Halbfinale an Alexander Zverev.

Apropos: Die Auslosung für die deutsche Nummer eins ist nicht übel. Im Achtelfinale könnte Nicolas Jarry warten, das ist gemäß der Papierform bis zur Runde der letzten acht die größte Herausforderung. Dort ginge es wohl entweder gegen Lorenzo Musetti oder Taylor Fritz. Der Amerikaner hat Zverev zwar eben erst in Wimbledon besiegt, auf rotem Sand sieht die Sache dann aber doch anders aus.

Apropos Stolperstein: Taylor Fritz muss gleich zu Beginn gegen Alexander Bublik ran. Das kann auch übel enden. Wer könnte sonst noch lästig werden?