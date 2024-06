Olympia in Paris? Auch Aryna Sabalenka sagt „Nein, danke!“

Nach einigen prominenten Absagen wird nun auch Aryna Sabalenka auf eine Teilnahme an den Olympischen Sielen 2024 in Paris verzichten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.06.2024, 14:46 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka am Montag in Berlin

Alle vier Jahre wird der ohnehin schon eher dichte Tenniskalender noch einmal einer weiteren Prüfung ausgesetzt. Immer dann nämlich, wenn die Olympischen Spiele anstehen. Für die einen ist dieses Event neben den Majors dann eines von fünf Highlights des Jahres. Für andere einfach nur eine zusätzliche Belastung. Zumal in diesem Jahr in Roland-Garros gespielt wird - und da naturgemäß auf Sand (übrigens erst zum zweiten Mal in der Geschichte des olympischen Tennisturniers - bislang gab es das nur 1992 in Barcelona).

Es heißt also: Rasen, Sand, Hartplatz für all jene, die nach Wimbledon auch in Paris spielen. Und das will sich nun auch Aryna Sabalenka nicht antun, wie sie am Rande des WTA-Tour-500-Turniers in Berlin bekannt gab. „Es ist einfach zu viel für die Planung“, so Sabalenka. „Ich habe die Entscheidung getroffen, auf meine Gesundheit zu achten. Es ist mit dem Belagwechsel einfach zu viel.“

Auch Raducanu und Kasatkina verzichten

Ähnlich hat auch Emma Raducano vor ein paar Tagen argumentiert. Die US-Open-Siegerin von 2021 war in der jüngeren Vergangenheit ja permanent von Verletzungen geplagt. Und wird auf Olympia verzichten. Was auch für Daria Kasatkina und Anastasia Pavlyuchenkova gilt. Vor allem bei Kasatkina darf man aber spekulieren, ob diese Absage nicht auch einen anderen Hintergrund hat, nachdem sie sich als einzige russische Spielerin gegen den Krieg in der Ukraine positioniert hat.

Fehlen wird natürlich auch die Goldmedaillengewinnerin von 2021. Denn Belinda Bencic, die in Tokio triumphiert hatte, befindet sich aktuell in einer Babypause.