Olympia: Jan-Lennard Struff/Alexander Zverev vs Jeremy Chardy/Gael Monfils im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev treffen im Achtelfinale des Olympischen Tennisevents auf das französische Duo um Jeremy Chardy und Gael Monfils. Das Match startet gegen 7 Uhr, wir haben den Matchtracker für euch.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.07.2021, 23:39 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff, Alexander Zverev

Alexander Zverev kämpft noch um Einzel um eine Medaille, Jan-Lennard Struff musste am Montag gegen Novak Djokovic seine entsprechenden Hoffnungen begraben. Im Doppel allerdings sind Struff und Zverev noch voll dabei - und treffen im Achtelfinale auf Jeremy Chardy und Gael Monfils.

Zum Auftakt hatten Struff und Zverev beim 6:2, 7:6 (5) gegen die an Position fünf gesetzten Hubert Hurkacz und Lukaz Kubot (Polen) überzeugt, Chardy und Monfils siegten gegen Alexander Bublik und Andrey Golubev (Kasachstan) in einem ultraknappen Match mit 6:7 (4), 7:6 (3) und [10:8].

Wo kommt Zverev und Struff?

Das Zweitrundenmatch zwischen Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev gegen Jeremy Chardy und Gael Monfils ist als drittes Match nach 4 Uhr MESZ angesetzt, zuvor duellieren sich noch Aslan Karatsev und Jeremy Chardy sowie Ugo Humbert und Miomir Kecmanovic im Einzel.

Im TV seid ihr live in der ARD und auf Eurosport dabei, im Livestream in der ARD- und ZDF-Mediathek sowie via Eurosport Player. Den Matchtracker haben wir für euch!