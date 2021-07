Olympia: Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev erreichen Viertelfinale

Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev erreichten mit einem Zweisatzerfolg über Jeremy Chardy und Gael Monfils das Viertelfinale der Olympischen Spiele.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.07.2021, 14:18 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev durften über den Viertelfinaleinzug jubeln

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev hat beim olympischen Tennisturnier in Tokio weiter Chancen auf zwei Medaillen. Nach dem Achtelfinal-Einzug im Einzel erreichte der Hamburger am Dienstag im Doppel das Viertelfinale. An der Seite von Jan-Lennard Struff (Warstein) setzte sich Zverev gegen die Franzosen Jeremy Chardy und Gael Monfils mit 6:4, 7:5 durch.

Das Duo trifft nun auf Austin Krajicek/Tennys Sandgren (USA) - bei einem weiteren Sieg ist die Medaille zum Greifen nah. "Wir spielen gegen zwei Gegner, die im Doppel nicht weit oben stehen", sagte Zverev: "Aber das ist Olympia. Hier sind immer andere Gegner. Wir sind auch zwei Spieler, die normalerweise Einzel spielen."

Zverev im Einzel gegen Basilashvili

In seiner gewohnten Disziplin geht es für Zverev bei seinen ersten olympischen Spielen nun gegen Nikoloz Basilashvili. Wie Zverev hat auch der Georgier in dieser Saison zwei Turniere auf der ATP-Tour gewonnen, darunter das Sandplatzturnier in München. Das Match findet am Mittwoch als dritte Partie nach 4.00 Uhr MESZ statt, allerdings ist Regen angekündigt, schon am Dienstag mussten Zverev und Struff lange auf ihren Einsatz warten.

Der zweimalige French-Open-Champion Kevin Krawietz und Tim Pütz mussten ihren Traum von einer gemeinsamen Medaille derweil abhaken. Das Duo aus Coburg und Frankfurt/Main unterlag dem zweimaligen Einzel-Olympiasieger Andy Murray und Joe Salisbury (Großbritannien) mit 2:6, 6:7 (2) und verpasste das Viertelfinale.

